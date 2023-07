Revelan el sueldo de Arturo Vidal en el Athletico Paranaense

Arturo Vidal tiene nuevo club. Athletico Paranaense es la escuadra a la que se unirá el chileno tras su salida del Flamengo en el que estaba bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli.

Además del aspecto deportivo para el jugador, el Mengao también tendrá un gran alivio en lo económico. Tener al Rey en el club le significaba a Flamengo desembolsar seis millones de dólares por temporada, un precio que no se justificaba si es que el DT no lo tenía en su planes.

Y, por cierto, el tema salarial fue uno de los temas en las negociaciones con el Paranaense. Según informa la edición brasileña de Goal, el volante nacional recibirá un 13,96% de lo que ganaba, pasando a recibir cerca de 250.000 reales, algo así como cuarenta millones de pesos al mes.

Nuevo desafío

El nuevo vínculo de Arturo Vidal con Athletico Paranaense, según información recabada por El Deportivo, será por 18 meses.

El elenco de la zona norte de Brasil marcha mucho más lejos de la punta en el Brasileirao, pero de igual forma tiene un atractivo para Vidal, pues está inscrito en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que alista el paso a la siguiente ronda enfrentando a Bolívar.

Además de la opción de pelear por un nuevo título en su carrera, la meta del Rey está puesta en 2026. Vidal sabe que necesita mantenerse en un ritmo competitivo para ser llamado por la selección y así tener la posibilidad de pelear por un cupo en las Eliminatorias y, de conseguir el paso a la Copa, estar presente en dicha instancia.

Semanas complicadas

Tras la llegada de Jorge Sampaoli para tomar el mando del Flamengo se pensaba que, por haberse conocido ya en la Selección Nacional, Vidal tendría la posibilidad de ser uno de los protagonistas del mediocampo del equipo.

Y así fue durante algún tiempo hasta que una lesión lo terminó frenando. De hecho, su última aparición en un encuentro deportivo se remonta al 8 de junio cuando los brasileños se impusieron por 2-1 a Racing en el marco de la Copa Libertadores, disputando solo siete minutos.

La mala relación que se fue creando terminó por explotar y Vidal así lo reconoció en diálogo con Radio ADN. “De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”.

“En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, añadió.

Incluso su actual pareja terminó criticando a Sampaoli. En una respuesta a un comentario que le escribieron en Instagram Sonia Isaza planteó que la razón por la que Vidal no jugaba era “¡Porque hay un entrenador muy malo!”.