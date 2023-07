El mensaje del Presidente Boric a 100 días de Santiago 2023: “Entrenar en condiciones precarias no es algo que debamos romantizar”

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 de a poco comienzan a tomar forma. Este miércoles el Presidente Gabriel Boric lideró la ceremonia en la que se celebró el inicio de la cuenta regresiva de los últimos 100 días para el inicio del evento deportivo.

El camino ha sido largo desde que en noviembre de 2017 se oficializó la adjudicación de los Juegos para Chile y de a poco van finalizando las obras para recibir las diversas competencias.

Sobre esto, el Presidente Boric expresó que “hoy estamos celebrando algo que va a trascender la coyuntura, porque los Panamericanos y Parapanamericanos son una oportunidad que, como decíamos ayer cuando le entregamos a los primos Grimalt el Premio Nacional del Deporte, esperamos que generen una onda contagiosa y que el deporte se extienda no solamente en los lugares en los que se practica para los Panamericanos y Parapanamericanos, sino que por todo Chile”.

“Hoy les cuento que desde las 12.00 horas vamos a dar inicio a la venta de entradas a través del sistema Puntoticket, también van a haber invitaciones para niños y adultos de más de 60 que van a ser totalmente gratuitas y nuestro objetivo es concretar en estas cuatro regiones a más de un millón de personas”, agregó a continuación.

También aprovechó la oportunidad para mostrar cómo quiere que viva las personas esta instancia. “Queremos ver nuestros recintos deportivos colmados de público y que los Juegos se vean en todo el país, en las escuelas, en las juntas de vecinos, en los centros comunitarios. Que el deporte nos ayude a hacer comunidad. A volver a encontrarnos. Que por un ratito las diferencias queden de lado y nos sintamos parte de lo mismo como los chicos del break dance hacían cuando terminaban la presentación con la bandera que nos emociona y nos une”.

Foto: Agencia Uno.

Por otro lado, mostró su compromiso con potenciar los recintos deportivos para permitirle a los deportistas desarrollarse a plenitud. “En Chile tenemos todavía demasiada deuda y se sostiene en un esfuerzo que no debemos romantizar. El deporte tiene mucho de disciplina y esfuerzo que está bien, pero el esfuerzo para poder salir adelante, entrenar en condiciones precarias no es algo que debamos romantizar. El Estado, en conjunto también con la sociedad civil, con las empresas privadas, tenemos que prestar más apoyo, porque los deportistas debieran preocuparse y tener toda su energía puesta en el desempeño de la disciplina, no en hacer bingos para conseguirse la camiseta. No en hacer colectas o rifas para poder pagar pasajes a otra región. No entre ellos ayudarse para sobrevivir”.

“No se les pude exigir heroísmo a los deportistas. No se les puede exigir un esfuerzo sobrehumano. Tenemos que generar mejores condiciones. Ese es el compromiso que estamos adoptando como Estado”, enfatizó más adelante.

A su vez, ve en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos la oportunidad para que los niños y niñas puedan generar interés en la práctica deportiva. “Queremos que este evento despierte muchas vocaciones. Cuántos talentos ocultos hay que no conocemos. Cuántos chicos y chicas que quizás no saben que son tremendos atletas porque no han tenido la oportunidad, porque viven, qué se yo, en Pitrufquén, en Puerto Natales o en la ciudad de Pica o en Huasco, y no tienen la infraestructura para jugar. Chile es un país que sigue siendo profundamente desigual, pero si hay algo que está distribuido equitativamente es el talento. Se nota cuando ponemos las condiciones materiales para que se desarrolle. Yo creo que desde ahí como Estado podemos hacer mucho más”.

Foto: Agencia Uno.

“Podemos decir que hoy hemos entrado en los 100 metros finales, 100 días para un sueño que inició hace un largo tiempo que ha sido producto del trabajo de muchas autoridades de diferentes colores políticos. Son muchos los que han trabajado en este esfuerzo y como toda obra humana no ha estado exenta de dificultades, de críticas, pero gracias al profesionalismo de los que hoy estamos aquí hemos podido sacarlo adelante. Puedo afirmar con claridad y responsabilidad que el próximo 20 de octubre vamos a dar inicio a una fiesta deportiva inédita en nuestro país y muchas gracias a todos los que han trabajado en este evento. Queremos que este evento sea un momento de estímulo, de contagio, de alegría, de activación también de la actividad económica, que sea un impulso para muchas actividades que giran indirectamente en une evento de esta naturaleza”, cerró el Presidente Gabriel Boric.