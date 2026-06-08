Alcalde Palacios (UDI) se atrinchera por la cesión de infraestructura escolar de La Reina al SLEP y atiza al gobierno

“Esto me desilusiona mucho porque es mi gobierno. Yo tenía mucha fe porque el discurso era solucionar los problemas de los SLEP , sin embargo, no quieren dar pelea y eso me frustra”.

Sin tapujos, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), deja ver sus sensaciones por un tema que hoy decide poner sobre la mesa y por el que critica directamente al Ministerio de Educación de María Paz Arzola.

En medio de la lucha que está dando junto a Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura para no traspasar sus colegios al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Manquehue -se crea en 2027 y la cesión es en 2029-, el alcalde Palacios quiere dar otra disputa.

Y es que la eventual materialización del traspaso no solo supone una derrota que la autoridad comunal cada vez teme más que se concrete si “su gobierno”, como él lo llama, no hace algo pronto, sino que además abre paso a un segundo problema estrechamente relacionado.

La historia es así.

La ley que desmunicipaliza la educación también regula el traspaso de inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional desde municipios y corporaciones municipales hacia los SLEP , considerando aquellos que funcionan con fines educacionales, incluyendo escuelas, liceos e incluso oficinas.

Es justamente ese traspaso de infraestructura al que hoy le pone foco el alcalde Palacios, tal como ya lo hizo Mario Desbordes en Santiago. Ambos acusan pérdida de patrimonio municipal sin recibir nada a cambio. De hecho, Dsbordes ya llegó a tribunales por esto, un camino que La Reina no descarta a futuro.

En el caso de esta última comuna, según Palacios, esto implica perder terrenos y propiedades avaluados en 110 mil millones de pesos. “Afecta a predios que valen una fortuna”, dice un alcalde que, en todo caso, está preocupado por dos en particular. Uno es el Colegio Municipalizado Confederación Suiza. La otra es la Escuela Especial de Desarrollo. Ambos quedan cerca de la Avenida José Arrieta.

“El Mineduc, con una figura que creemos es anticonstitucional, se está llevando los colegios y predios sin compensación y los alcaldes que no están en posición de defender sus colegios, al ser patrimonio municipal, están incurriendo en notable abandono de deberes”, asevera Palacios. El daño patrimonial que se le genera a los municipios que traspasan sus colegios, dice, es en promedio el 48% de toda la infraestructura municipal, con casos que superan el 70%.

Según la información que aporta La Reina, sus dos casos más complejos -Confederación Suiza y Escuela Especial- están emplazados en terrenos de 10 mil y 14 mil metros cuadrados, con un valor comercial (que es más alto que el avalúo fiscal siempre) conjunto de entre 50 y 60 mil millones de pesos , equivalente al presupuesto anual de la comuna. Eso es lo que teme perder Palacios.

Ante esto, el alcalde y sus equipos identificaron un terreno de 30 mil metros cuadrados a unas cuatro cuadras del lugar, el que podrían comprar, según dice, en $ 10 mil millones y edificar ahí nuevas instalaciones -por separado- de ambos recintos educacionales, aprovechando de modernizar todas las dependencias. “Ese terreno podría hacer que hagamos dos colegios espectaculares con la mejor infraestructura a la que se puede aspirar, incluso mejor que colegios privados”, expone Palacios, que además alerta que la zona donde hoy están ubicados los colegios está deteriorada y no desplazarlos imposibilita la renovación urbana. “No puedo hacer nada si no libero esa esquina”.

Sin embargo, dice, el “pero” para avanzar ha venido desde el Mineduc y la Dirección de Educación Pública (DEP), la institución que tiene a su cargo todos los SLEP del país. “El Mineduc no nos deja avanzar en esa gestión, nos dicen que podemos relocalizar, pero cuando traspasemos, si ocurre, el terreno donde hoy funcionan los colegios igual se tienen que ceder, es una frescura nivel dios. Te bloquean porque no quieren buscar una solución al problema”, se extiende el alcalde, quien cree que hoy están dadas las condiciones para buscar esos cambios. Hoy, otro problema para el edil es que la ley establece tiempo previos al traspaso para que los municipios declaren su infraestructura y a La Reina no le dan los plazos.

Según su apreciación, la respuesta pasa por modificaciones administrativas o cambios a la ley, apuntando al resarcimiento por el traspaso de infraestructura, pero también al freno que el gobierno prometió ponerle a la creación de más SLEP. Esa gran pelea en el Congreso, agrega Palacios, es la que ahora duda que realmente la quiera dar el gobierno.

“Esto no tiene que ver solo con pérdida patrimonial, sino con que el resultado de los SLEP ha sido un fracaso. Hoy más que nunca es necesario, pero para eso se requiere voluntad política y yo no he visto ni un interés por parte de este gobierno en avanzar. Es impresentable ”, resume.

Sobre la cesión de infraestructura, Palacios ha tenido conversaciones con la ministra Arzola. Según el acalde, en el Mineduc les encuentran razón, pero al mismo tiempo les han dicho que administrativamente es complejo avanzar. “Nosotros les decimos ‘pero inténtenlo’. Si hay que cambiar ley y ese es el camino, avancemos, ayudaremos los municipios, pero no hay voluntad”.

Consultado el Ministerio de Educación señalan que “a través de la Dirección de Educación Pública se sostuvo una reunión con el alcalde a fines de mayo, instancia donde el edil planteó la inquietud”. Desde la cartera agregan que “las múltiples dificultades derivadas de los traspasos a los SLEP son parte de los elementos que se están estudiando y evaluando respecto a esta ley”.

La pausa

Tanto el Presidente José Antonio Kast como la ministra Arzola han verbalizado la idea de ponerle una pausa a la reforma que crea los SLEP e, incluso, se han aventurado con la posibilidad de tener un sistema mixto.

Desde casi siempre, La Reina y las otras comunas que componen el SLEP Manquehue se han negado conjuntamente a la idea de traspasar, por lo que la llegada de este gobierno los ilusionó.

Pero ahora y tras no escuchar ninguna referencia al respecto en la Cuenta Pública, Palacios expone sus reparos.

“Noto cierto hemetismo en la información que sale del gobierno y no sé si es porque no se atreven a manifestar sus intenciones de modificaciones administrativas o legales por si no llegasen a funcionar, o simplemente ya no quieren enfrascarse en la problemática de la discusión de los SLEP ”, critica. Y suma: “Me extraña y frustra porque fue uno de los principales temas de la campaña presidencial y las explicaciones son débiles”.

De las comunas que deberían pertenecer al SLEP Manquehue, reitera el alcalde, ninguna quiere entregar. “Y si estamos en crisis le decimos al gobierno que puede economizar por esta área, los municipios estaríamos felices y de una vez por todas saldríamos de esta incertidumbre”.