Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

El exdelantero del Liverpool Divock Origi anunció su retiro como futbolista profesional a los 31 años después de pasar 778 días sin jugar. Su paso destacado por los Reds comunicó su decisión a través de las redes.

“Mi objetivo como futbolista ya está completado. Dejé atrás mis sueños de la infancia para jugar en los mayores escenarios y ganar los trofeos más importantes. Doy gracias a Dios por todo ello”, comenzó señalando.

“A todos mis aficionados a lo largo del mundo que me hicieron brillar: cada momento icónico, cada gol, cada pedazo de historia que hicimos juntos será siempre nuestro. Gracias también a cada club y todos los entrenadores y compañeros que estuvieron a mi lado”, continuó.

Añadió que “representar a Bélgica, mi nación, mientras llevaba conmigo mis raíces de Kenia, fue una alegría. Y a mi familia y todo mi círculo cercano... sin ustedes no sería quien soy hoy. Estoy agradecido de por vida. La misión ha sido completada, ahora me embarco en mi siguiente trabajo”, cerró.

778 días sin jugar

Con este anuncio, Origi acaba con un largo periodo sin sumar minutos. El último partido que disputó fue el 21 de abril de 2024 en un duelo entre Everton y Nottingham Forest, donde se encontraba enviado a préstamo desde el AC Milan.

Su llegada al conjunto italiano fue parte del declive que marcó el final de su carrera. Llegó como agente libre en 2022 después de finalizar su contrato en el Liverpool y en su único año como jugador de los rojinegros solo pudo anotar dos goles, siendo opacado por Olivier Giroud.

Por lo mismo, fue cedido al Forest donde tampoco resaltó, volviendo a San Siro sin lugar en el que mostrarse. Debido a aquello, quedó fuera del plantel principal del Milan y acabó entrenando con el cuadro Sub 23.

Así, amarrado a su contrato que se extendía hasta el 30 de junio, optó por finalizar el vínculo en diciembre de 2025. Y hoy después de varios meses de reflexión, Origi se despide del fútbol tras disputar 388 partidos como profesional.

De la mano del Liverpool tuvo su momento de mayor éxito, conquistando la Premier League de 2020 y la Copa de la Liga y la FA Cup en 2022.

A nivel internacional, conquistó la Champions League de 2019, siendo clave en la remontada de las semifinales contra el Barcelona.

Ese año, además, ganó la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.