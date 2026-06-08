SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    El delantero belga no jugaba desde abril de 2024 tras quedarse sin cabida en el AC Milan luego de regresar de un préstamo al Nottingham Forest.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @divockorigi/ Instagram.

    El exdelantero del Liverpool Divock Origi anunció su retiro como futbolista profesional a los 31 años después de pasar 778 días sin jugar. Su paso destacado por los Reds comunicó su decisión a través de las redes.

    Mi objetivo como futbolista ya está completado. Dejé atrás mis sueños de la infancia para jugar en los mayores escenarios y ganar los trofeos más importantes. Doy gracias a Dios por todo ello”, comenzó señalando.

    “A todos mis aficionados a lo largo del mundo que me hicieron brillar: cada momento icónico, cada gol, cada pedazo de historia que hicimos juntos será siempre nuestro. Gracias también a cada club y todos los entrenadores y compañeros que estuvieron a mi lado”, continuó.

    Añadió que “representar a Bélgica, mi nación, mientras llevaba conmigo mis raíces de Kenia, fue una alegría. Y a mi familia y todo mi círculo cercano... sin ustedes no sería quien soy hoy. Estoy agradecido de por vida. La misión ha sido completada, ahora me embarco en mi siguiente trabajo”, cerró.

    778 días sin jugar

    Con este anuncio, Origi acaba con un largo periodo sin sumar minutos. El último partido que disputó fue el 21 de abril de 2024 en un duelo entre Everton y Nottingham Forest, donde se encontraba enviado a préstamo desde el AC Milan.

    Su llegada al conjunto italiano fue parte del declive que marcó el final de su carrera. Llegó como agente libre en 2022 después de finalizar su contrato en el Liverpool y en su único año como jugador de los rojinegros solo pudo anotar dos goles, siendo opacado por Olivier Giroud.

    Por lo mismo, fue cedido al Forest donde tampoco resaltó, volviendo a San Siro sin lugar en el que mostrarse. Debido a aquello, quedó fuera del plantel principal del Milan y acabó entrenando con el cuadro Sub 23.

    Así, amarrado a su contrato que se extendía hasta el 30 de junio, optó por finalizar el vínculo en diciembre de 2025. Y hoy después de varios meses de reflexión, Origi se despide del fútbol tras disputar 388 partidos como profesional.

    De la mano del Liverpool tuvo su momento de mayor éxito, conquistando la Premier League de 2020 y la Copa de la Liga y la FA Cup en 2022.

    A nivel internacional, conquistó la Champions League de 2019, siendo clave en la remontada de las semifinales contra el Barcelona.

    Ese año, además, ganó la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolDivock OrigiLiverpoolAC Milan

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    1.
    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    2.
    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira
    El Deportivo

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Javier Correa y Arturo Vidal arremeten contra Nicolás Gamboa tras derrota de Colo Colo: “Siempre que nos toca, nos caga”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?