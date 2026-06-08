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    Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua

    El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo había un funcionario de una institución bancaria, sino que dos. La mujer es nacionalidad venezolana, estaba contratada por un proveedor externo, prestó cuentas y además movilizaba vehículos hacia Bolivia.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, lideró la audiencia.

    No solo controlaban fiestas del barrio Bellavista. El brazo operativo del Tren de Aragua desbaratado la semana pasada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) manejaba una elaborada red de comercio ilícito dedicada a engrosar las cuentas de la organización criminal venezolana con distintos giros.

    De hecho, según ha dicho el propio fiscal regional Sur, Héctor Barros, hasta ahora la Operación Tokio es el golpe más profundo que se le ha asestado al Tren de Aragua en cuanto a su patrimonio. En total fueron 17 imputados los que se formalizaron el domingo por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando.

    Uno de los puntos que más preocupó a las autoridades la semana pasada fue la detención de un ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, quien se dedicaba a pasar dinero desde distintas cuentas corrientes para luego cambiarlas a criptomonedas y sacarlas del país.

    Dichas platas venían de negocios ilícitos, como por ejemplo, de extorsiones que se realizaba a locatarios del barrio Bellavista. Por ocho cuentas de distintos bancos, movió más de $400 millones.

    Pero Pérez no fue el único ejecutivo bancario. En la audiencia de formalización se reveló que entre los imputados había una mujer que también era funcionaria de una institución financiera.

    El rol de la mujer

    “De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa, hay una imputada que es ejecutiva también en el BancoEstado y esos antecedentes los entregó la propia imputada en la audiencia”, dijo el fiscal Barros al finalizar la jornada.

    Se trata de Rossana Blanco Blanco, mujer venezolana quien, al igual que José Carlos Pérez, también ofició como prestadora y creadora de cuentas corrientes.

    Los investigadores lograron identificar que la mujer constituyó una empresa de fachada y mantuvo transferencias con Pérez. Pero no solo eso.

    Los policías detectaron que la mujer tuvo un rol como contrabandista de vehículos robados en Chile que terminaban en Bolivia. En ese país, de acuerdo a conocedores de la causa, eran vendidos en lo que sería un nuevo giro del Tren de Aragua. Los vehículos robados en Chile podían terminar en ese destino o incluso seguir una ruta hacia el norte hasta llegar a Venezuela.

    Asimismo, Blanco era pareja de Joel David Díaz, conocido como “Lermitage” y uno de los líderes de esta facción del grupo venezolano. Díaz, quien es venezolano y productor de eventos, está vinculado a extorsiones contra locatarios nocturnos. De hecho, según fuentes de la causa, fue uno de los que lideró una reunión que realizaron integrantes del Tren de Aragua con administradores nocturnos para iniciar las extorsiones.

    En noviembre de 2019, Díaz dedicó un mensaje a su pareja en redes sociales. Ahí escribió: “Feliz aniversario. Otro más juntos en este país guerreando. Gracias por todo el apoyo en todas las locuras, proyectos y en todo lo que se me pasa por la cabeza”.

    “Lermitage”, de acuerdo a las mismas fuentes, también tenía un rol en el contrabando de camionetas que salían de Chile con rumbo a Venezuela. Justamente allí se encontraría el “Yefri”, el sujeto que estaría detrás de este brazo operativo del Tren de Aragua dando órdenes a los integrantes venezolanos que se encuentran en Chile.

    La mujer fue formalizada por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado y contrabando. Tras una extensa audiencia, el magistrado René Cerda decretó su prisión preventiva.

    Desde BancoEstado señalaron que realizarían una declaración durante la tarde.

    BancoEstado

    Mediante un comunicado, BancoEstado señaló que fueron notificados recién el viernes de la situación de Blanco. La mujer era una trabajadora externa que prestaba servicios desde 2023.

    “El día viernes 5 de junio BancoEstado fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado. Esta diligencia se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado”, se indica en el texto.

    “La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026″, se puntualiza respecto al rol dela extrabajadora.

    La institución bloqueó las credenciales y accesos al sistema que tenía la mujer para impedir que se ejecutaran acciones desde su perfil. “En complemento, BancoEstado ha abierto una auditoría interna exhaustiva con el objetivo de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas, reservándose las acciones legales que fueran pertinentes”, se añadió.

    “Es preciso ser muy claros con los clientes y con la ciudadanía: los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada”, se agrega en otro punto.

    Más sobre:Tren de AraguaRossana BlancoContrabandoBancoEstado

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