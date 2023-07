“Grandes futbolistas, más que Vidal o Medel, han quedado en la quiebra”: la historia defiende al Rey y al Pitbull por no volver a Colo Colo y la UC

“Jugar acá es un privilegio, no una opción”. El lienzo se despliega lentamente por el acrílico que separa a los hinchas que colman el sector Cordillera del estadio Monumental y el campo de juego donde se están enfrentando Colo Colo y América de Minas Gerais, por la Copa Sudamericana. El mensaje no tiene un destinatario definido, pero la relación es inevitable: horas antes, se había anunciado el paso de Arturo Vidal al Athletico Paranaense. El Rey había dejado el Flamengo, donde no tuvo el brillo que esperaba y, otra vez, postergaba el retorno al club que lo formó.

Poco antes, Gary Medel cruzaba el Atlántico. El Pitbull abandonaba el Bologna y cerraba su etapa europea. El polivalente jugador elegía al Vasco da Gama, también de Brasil, como destino. Y dejaba heridos. En la UC le esperaban con los brazos abiertos. No solo porque lo recuerden como uno de los mejores productos de su cantera, sino porque el propio futbolista había declarado que si volvía a Sudamérica solo lo haría para defender a los cruzados. La decepción se traslada inmediatamente al espacio favorito de los futbolistas: las redes sociales. Medel activa la función ‘bloquear’ para dejar de ver los comentarios negativos.

La defensa

La mirada de los fanáticos es importante, pero no es la única. Los exfutbolistas, de hecho, se plantean en otro plano: el de la experiencia. Y, desde ahí, defienden las determinaciones que han adoptado dos de los principales referentes de la Generación Dorada. “Medel dijo que le gustaría volver a la Católica. Es un decir. Pero si no están las posibilidades… Uno tiene una larga vida por delante. Si no has sido ordenado, exploras un mundo desconocido. El de la calle y de los negocios. Un mal movimiento te hace perder lo que ganaste. En Chile es bien fácil hablar de traición. Y esas decisiones se toman porque en los clubes nacionales no tienen la mejor opción económica. Hay que velar el cariño, pero también lo económico. El trabajo normal es hasta los 60, acá no. Nosotros somos futbolistas y cuando terminamos tenemos que hacernos cargo de un dinero que mientras jugamos no lo manejamos. Y hay que seguir generando. Ya no está el representante, por ejemplo. Grandes futbolistas, más que Vidal o Medel, han quedado en la quiebra”, plantea Osvaldo Hurtado, histórico goleador de la UC.

Vidal, Medel y Charles Aránguiz, en un partido de la Selección (Foto: Agenciauno)

Arica explica el fenómeno con una frase contundente. “Son las últimas cosechas antes de que los agarren las heladas. Van a meter la medalla de la Copa América y no va a dar un buen caldo, porque es metal”, establece. “Yo siempre digo que nunca es mucha plata para un futbolista. Ya no entran más esos 10, 30 o 40 millones. Si no me he preparado para generar, es complejo. Muchos se han tenido que ir de Chile a volver a generar. No solo futbolistas. Acá te retiras y pasas al anonimato. Afuera no. Y pasar del dólar al peso sin un billete de cinco lucas entre medio se hace complicado”, insiste.

“Que no vuelvan”

Leonel Herrera es igual de tajante, pero desde otra perspectiva. “Lo ideal es que no vuelvan. Uno a veces piensa que llegará a despedirse en el club de sus amores y yo no lo veo tan así. Lamentablemente los chilenos olvidamos rápido y ya ha pasado. Elías (Figueroa) se despidió en Colo Colo y nadie respetó su carrera. A Zamorano le pasó lo mismo. O, ahora último, al Huaso Isla. Da rabia, da pena que jugadores tan grandes, ídolos, sean pifiados por nuestra gente cuando deberían homenajearlos a todos juntos en el Estadio Nacional. Entonces, insisto, es mejor que no vuelvan”, sostiene el ex defensor de Colo Colo.

Hay una tercera postura. Roberto Reynero, ex capitán de Universidad de Chile, se anima a incluir otras variables. “Puede que el hincha se sienta traicionado, porque sí o sí quieren verlos retirarse en sus clubes, pero ahí hay un trabajo de los dirigentes, que son los que tienen que generar los recursos. Es un arma de doble filo, porque igual van a ganar más que el resto del plantel. Y aparecen las lesiones”. “Cuando vienen, lo hacen muy jugados, terminados. Y les pagan sueldazos. Hoy, ningún club chileno les daría cabida. Es el peor momento del fútbol chileno. Por ahí hay que mirarlo. Aunque con las lucas que les den, deberían retirarse en sus clubes. Sería una recompensa a los clubes que los formaron, una forma de retribuirles”, amplía.

El ex lateral izquierdo prefiere, finalmente, adoptar una postura algo más conciliadora, que agrega un nuevo punto de vista. “Prefiero pensar que se están acercando. Un añito más en Brasil y después terminan acá. Me imagino que eso. Vidal y Medel creen que venirse a Chile es sentenciar el retiro. Por eso se resisten a volver”, concluye.