El mejor recuerdo de Hernán Galíndez en la U: el millonario ingreso que dejó la ida del golero al Mundial

El paso de Hernán Galíndez por Universidad de Chile dejó escasos recuerdos en lo futbolístico. De hecho, se recuerda más por la forma en que el golero ecuatoriano terminó desligándose del club estudiantil: acusó que estaba siendo objeto de amedrentamientos y amenazas, razón que consideró suficiente para dejar la institución. A los pocos días, apareció firmando en el Aucas. “Mal no me salió”, diría después, en relación a que ese paso terminó garantizándole un cupo en la lista de jugadores que Gustavo Alfaro, entonces selección de Ecuador, llevó al Mundial de Qatar. “Llegué a Ecuador, pude atajar algunos partidos en el Aucas, salir campeón y hoy estar atajando en el Mundial”, evaluó, entonces en una entrevista al medio argentino Olé.

Ahora, al menos, la U recibe una buena noticia. Los laicos son uno de los 440 clubes de todo el planeta que son beneficiados de las ayudas procedentes del torneo que se disputó en el país asiático. La cifra total es millonaria: en total, se repartieron US$ 200 millones entre los clubes que facilitaron sus jugadores a las selecciones que intervinieron en el torneo.

Algo es algo

Los azules son, en efecto, el único club chileno que percibe ingresos por ese ítem. La participación de Galíndez les reportó US$ 31.026. Vale decir, $ 25.131.364. La cifra obedece a un criterio establecido por la entidad que rige al fútbol mundial, que lo explica en el boletín oficial por el que comunicó la repartición. “La FIFA distribuirá un total de 209 millones de USD por la cesión de 837 futbolistas, a razón de 10 950 USD al día por cada jugador, independientemente de los minutos que jugara durante el torneo. El total por jugador se divide y se reparte entre los clubes en los que el futbolista haya estado inscrito durante los dos años previos a la fase final de la competición. Conforme al procedimiento habitual, la FIFA distribuirá dichas cantidades a través de las federaciones miembro a las que pertenezcan los clubes beneficiarios”, sostiene la información oficial que publica el organismo.

Hernán Galíndez, antes del partido entre Qatar y Ecuador (Foto: Reuters)

El Manchester City, con US$ 4.596.445 dólares; el Barcelona, con US$ 4.538.955, y el Bayern Múnich con US$ 4.331.809 son los tres clubes que percibieron mayores beneficios.

El programa, que forma parte de un acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos, seguirá operativo. Según el último acuerdo entre las partes, se extenderá hasta el Mundial de 2030.

Satisfacción

“Nos llena de satisfacción que 440 clubes de todo el mundo, no solo miembros de la ECA ni clubes europeos, se beneficien de la considerable suma procedente del Programa de Ayudas a Clubes, en virtud del acuerdo suscrito entre la ECA y la FIFA por la cesión de los 837 jugadores que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022″, manifiesta Nasser Al-Khelaïfi, timonel del PSG y presidente de la ECA.

“El Programa de Ayudas a Clubes es uno de los pilares fundamentales del recientemente renovado memorando de acuerdo suscrito por la ECA y la FIFA. La ECA trabaja sin descanso en beneficio de todos los clubes. Prueba de ello es el aumento de la cantidad que se repartirá en las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y 2030, que asciende a 355 millones de USD”, añade.