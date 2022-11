Hernán Galíndez recuerda desde Qatar su polémico adiós de la U: “Mal no me salió”

Titular indiscutido en el arranque de Ecuador en Qatar, Hernán Galíndez vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Una situación que meses atrás el mismo jugador puso en duda y que incluso lo llevó a abandonar a la Universidad de Chile en julio y cuando solo llevaba seis meses en el cuadro azul.

Por eso ADN aprovechó la instancia para preguntarle directamente al arquero sobre su jugada de dejar a los laicos en pos de tener más chances de estar en Qatar. “Llegué a Ecuador, pude atajar algunos partidos en el Aucas, salir campeón y hoy estar atajando en el Mundial. Creo que mal no me salió”, sostuvo el ecuatoriano a la radioemisora.

Una declaración que va en la misma línea de los motivos que el jugador explicó cuando dejó al cuadro universitario en julio. “Mi mayor miedo, más allá de las cuestiones personales que pasaron en Chile, era perderme la oportunidad de ir al Mundial, cosa que no me hubiese permitido nunca”, comentó en aquella ocasión al periódico argentino Olé.

Galíndez dejó a la U por el club ecuatoriano Sociedad Deportiva Aucas, quienes se comprometieron a desembolsar 250 mil dólares. En su nuevo equipo logró ser campeón de la Serie A siendo clave en la parte final de la temporada.

Pero la distancia no ha sido motivo para que el portero no esté al tanto de lo que pasa en el mundo azul, ya que en la misma conversación con ADN también abordó el cierre de año de su ex equipo. “Un equipo tan grande como la U no podía descender, hubiera sido muy triste. Me pone contento y ojalá que se puedan hacer mejor las cosas y que vuelvan a pelear por otras cosas”, confesó.

Finalmente dejó en evidencia su felicidad por estar presente en Qatar y siendo un futbolista importante para el Tri. “Estoy contento por estar viviendo este Mundial. Ya estar dentro de los 26 jugadores era un privilegio y me toca jugar e intento disfrutarlo mucho”, concluyó.