Argentina y Messi se juegan la vida en el Mundial de Qatar

Reconocer que la selección de Argentina tiene un partido vida o muerte ante México, suena hasta corto. La Albiceleste dio un paso en falso en la primera fecha de Qatar 2022, tras la derrota ante el modesto cuadro de Arabia Saudita. Un batacazo que dio la vuelta al mundo y, de paso, puso a los dirigidos de Lionel Scaloni en una situación crítica.

Después de la caída de 2-1, con remontada de los asiáticos incluida, las críticas arreciaron muy fuerte sobre el equipo de Lionel Messi, el siete veces ganador del Balón de Oro, quien seguramente juega su última Copa del Mundo en el certamen de Medio Oriente.

Si el equipo transandino pierde tendrá que postergar otros cuatro años la ilusión de su tercer trofeo planetario. El elenco sudamericano llegó precedido por 36 partidos con solo triunfos y empates, clasificado como invicto al Mundial.

Un encuentro lleno de presión, necesidad y con la opción del fracaso entre las alternativas. En ese escenario, el técnico Lionel Scaloni no descarta hacer cambios respecto del equipo que cayó en el estreno. Sin embargo, una de las pocas estructuras que se mantendrá constante es la delantera, donde la presencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel di María no permite cuestionamientos.

“Sabemos de la importancia de este partido y que depende de nosotros. Eso es lo importante. Podemos recibir un golpe, pero hay que ir para adelante. Es lo que le transmitimos al grupo. Es una posibilidad hacer cambios. Los que salgan a la cancha deben hacer lo que veníamos haciendo. Jugarán los que creemos que lo pueden hacer mejor. La decisión no pasará por lo que se vio con Arabia, sino por cómo juega México. Eso es lo que haremos. Creemos que podemos hacerle daño a México y protegernos en cosas que ellos lo hacen bien. Tenemos claro el equipo, se lo diremos esta tarde”, explicó Scaloni en la antesala del vital duelo.

Sin embargo, una de las interrogantes en la previa del duelo ante los aztecas es la real capacidad física de Lionel Messi, quien según algunos medios transandinos no se entrenó con regularidad después de la derrota ante los saudíes. Una situación que el propio entrenador se encargó en desmentir.

“No sé de dónde salió que no se entrenó. Incluso hay imágenes. Leo está bien. No tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral, Leo está bien. No hay ningún problema”, argumentó el exlateral derecho del Deportivo la Coruña.

Hoy se juega la segunda fecha de los grupos C y D.

Incluso, el DT transandino no perdió la ocasión para recordar los dos años de la partida de Diego Maradona: “Es un día. Esperamos brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo, que es lo más importante para nosotros. Parece mentira que ya no esté. Es un día triste para los argentinos, pero esperemos que este sábado sea uno alegre”.

México prepara cambios

La Tricolor entrará a la cancha del estadio Lusail, el mismo que vio la derrota argentina en el debut, consciente de que incluso el empate los deja con vida en el Grupo C de la Copa del Mundo. Según los medios aztecas, el técnico transandino Gerardo “Tata” Martino prepara algunos cambios.

Andrés Guardado, volante del Betis de Manuel Pellegrini, es una de las cartas que maneja el entrenador para apoderarse del mediocampo y cortar los circuitos del rival. Además, es posible el ingreso de Raúl Jiménez en la ofensiva.

“Las necesidades no son tan diferentes porque para nosotros es un partido clave. Lo es para los dos. Argentina ha jugado mucho al principio del ciclo Scaloni esperando y saliendo al espacio y ha cambiado y se ha mostrado más cómodo como protagonista. Intentaremos que el partido tenga nuestra idea”, dijo Martino.

Sobre el protagonismo de Messi, el rosarino advirtió: “Siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi va a tener la mejor versión. No podemos especular con otra cosa. Porque muchas veces, sin tener 90 minutos en plenitud, en solo cinco te resuelve un partido. Siempre hay que tener máxima atención sobre él”.