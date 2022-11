Lionel Scaloni invoca a Diego Maradona para el partido con México: “Esperamos brindarle una alegría”

Un 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona dejó de existir. Y este, el Mundial de Qatar, es la primera cita planetaria que se realiza tras su partida. Por lo mismo, el Pibe de Oro ha estado más presente que nunca y hoy invocan su memoria para levantar a una alicaída Argentina.

Es que por más que digan que “ya está”, que “ya pasó”, la derrota ante Arabia Saudita aún duele demasiado al otro lado de la cordillera. Y los fantasmas recorren cada una de las callecitas de Buenos Aires, donde la imagen del Diego, es la única forma de exorcizar los demonios.

Y eso, el entrenador de la albiceleste -Lionel Scaloni- lo sabe. Por lo mismo, lo invoca. Lo llama. Le pide indirectamente su ayuda. El duelo con México es una final y solo D10S puede volver a darles una manito este sábado a las 16 horas. “Es un día triste por lo que pasó hace dos años con Diego. Esperamos brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo, que es lo más importante para nosotros. Parece mentira que ya no esté. Es un día triste para los argentinos, pero esperemos que este sábado sea uno alegre”, asegura el adiestrador.

Luego, tal como lo hacía el ídolo, el nacido en Santa Fe apela al pueblo. A la gente. A la hinchada que nunca abandona y pide que confíen. ¿La promesa? Lo dejaran todo en la cancha. “Creo que la gente sabe lo que este grupo dio y va a dar y tiene plena confianza. Espero que así sea. En cuanto al núcleo de la delegación, estamos bien sabiendo que tenemos un partido importante que por suerte depende de nosotros y eso es lo único en lo que pesamos. Vamos a dejar todo y espero que confíen, porque un traspié no puede empañar para nada el camino recorrido”.

Lionel Scaloni prometió que su selección le quiere dar una alegría a Diego en el cielo.

La salud de Lionel Messi

Y la 10, tal como ayer, hoy preocupa. Se dice una y otra vez que Lionel Messi no está bien físicamente, pero Scaloni lo descarta. Lo desmiente. Lo hace de manera tajante y apaga las alarmas. “No sé de dónde salió que no se entrenó. Creo que hay incluso imágenes. El grupo que jugó hizo la mitad de entrenamiento. Leo está bien”, enfatiza. Y para que quede aún más claro, el estratega aclara que “no tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral, Leo está bien. No hay ningún problema. Al igual que todos sus compañeros, sabe que están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros”.

Por último, había que hablar del rival. Usar esa vieja estrategia futbolera que dicta que hay que agrandarlo, alabarlo, respetarlo. Jamás mostrarse como favorito. Aunque los números y la historia así lo determinen. Y el exdefensa cumplió con la norma. “México es un muy buen equipo, con un idea clara de juego. Es un equipo ofensivo con un gran entrenador (Gerardo Martino). Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que debemos seguir igual y afrontar este partido de la misma forma que lo pensábamos antes de Arabia”, concluye.