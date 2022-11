Lionel Messi revela la pena del camarín de Argentina tras el papelón ante Arabia Saudita: “Hace tiempo no nos tocaba vivir un golpe tan duro”

En Argentina nadie esperaba debutar con una derrota en Qatar. Arabia Saudita, uno de los equipos más débiles del certamen, aparecía como el primer rival del equipo transandino que se ilusiona con levantar la Copa del Mundo.

El plan de Scaloni, sin embargo, fracasó. A pesar del gol inicial de Lionel Messi, el elenco albiceleste vio como se le terminó el invicto de 36 partidos que acumulaban después de que Arabia Saudita los golpeara en el segundo tiempo y terminara imponiéndose por 1-2 en el encuentro válido por el Grupo C.

Más allá de las burlas de la prensa brasilera y del resto del mundo, Lionel Messi llamó a la calma. Reconoció el golpe, pero pidió a la afición albiceleste que confiara de cara a las próximos desafíos. El sábado enfrentan a México, en un duelo que será clave para el fututuro de la selección sudamericana.

“Hace mucho no pasaba este grupo por una situación así, tenemos que estar más unidos que nunca para salir, quedan dos partidos, hay que preparar lo que viene y pensar en nosotros”, dijo tras el compromiso.

La Pulga se detuvo para analizar el duelo. “Hicimos el gol muy rápido, tuvimos un par de situaciones incluidos los goles anulados que fueron muy claras, fue muy justo porque ellos hacían bien la línea, y en ningún momento pudimos encontrar el juego. Después, en cinco minutos de errores nuestros nos pusimos 2-1 abajo y luego fue cuesta arriba, nos empezamos a desordenar, tirar muchos centros”, señaló.

Messi no quiso entrar en polémicas y respaldó las decisiones del juez. “Fueron muy justos todo, no lo vi por imágenes, pero si los anularon es porque seguramente estaban fuera de juego. Se dicen tantas cosas del VAR, es tan complicado, pero si se decidió así es porque está bien, y ya está, no hay excusa”, complementó.

En relación al duro golpe, el capitán transandino destacó la fortaleza del grupo que hoy está en Qatar. “Estamos más unidos que nunca, el grupo como viene demostrando, es fuerte de esa manera y ahora más que nunca (....) Nunca nos tocó vivir a este grupo, hace mucho tiempo no nos tocaba pasar un golpe tan duro, ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad. Eun golpe duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados en que íbamos a empezar ganando, hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar ahora, depende de nosotros”, cerró.

La defensa de Scaloni

Tras el encuentro, el técnico de los transandinos, Lionel Scaloni, salió a tratar de explicar lo sucedido. “Es difícil de asimilar. En cuatro o cinco minutos nos hicieron dos goles, fueron los únicos tiros al arco. No queda nada más que levantarse. Hay que ganar los siguientes dos partidos. Hoy fue un día triste, pero cabeza arriba y a seguir”, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“El primer tiempo fue todo nuestro, las situaciones de fuera de juego en otro momento eran gol. En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, sabíamos que un gol podría cambiar el panorama y así pasó. Nos empatan y en la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Los jugadores están doloridos y pensando en el resultado adverso”, reconoció el adiestrador.

Pero la meta está lejos de cambiar. “Seguimos pensando de la misma manera que antes del partido. El Mundial tiene estas cosas, hay veces que puedes ser infinitamente superior y se te complica en dos jugadas. Más allá de eso, en el segundo tiempo no estuvimos bien. Igual generamos nuestras situaciones dentro de la atmósfera del partido”.

“Perder nunca está bueno. Ni el primero ni el segundo ni el tercero. El partido se nos escapa en nada. No hay momentos para elegir cuando perder, menos después de una dinámica positiva como la que traíamos”, continuó Scaloni.

“Veníamos bien, mejor no podíamos llegar, pero las grandes competiciones no te dan tiempo de equivocarte. Hoy pasó así. En el peor de los momentos. No queda más que levantarse, no hay otra lectura. Hay que ganar los dos partidos”, cerró el DT.