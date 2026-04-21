Subsecretario de Seguridad apunta que en la educación “se instaló el crimen organizado y la delincuencia”

El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, sostuvo durante la mañana de este martes que el crimen organizado y la delincuencia se instalaron en la educación en Chile.

En conversación con Radio Duna es que el subsecretario al momento de abordar las políticas contra el crimen organizado que está impulsando el Gobierno de José Antonio Kast, señaló que “este gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado, y así ha sido desde el primer día”.

Es así como sostuvo que se potenciará a las policías para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo y que “no solamente vamos comprar vehículos, sino que una cuestión mucho más profunda de cuestiones estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la educación, donde se instaló el el crimen organizado y la delincuencia”.

De acuerdo a lo que explicó, “el tema de los overoles blancos es una cuestión objetiva de crimen organizado, de delincuencia, en nuestros establecimientos educacionales, y no en cualquiera, en los mejores establecimientos educacionales del país, como el Instituto Nacional".

Asimismo, cuestionó la falta de acción señalando que “la clase política y la elite política miraba desde el frente, veía como esto se deterioraba, y como que se normalizó, y se victimizó, y finalmente se destruyó la educación”.

Críticas a la ministra Steinert

En la ocasión, el subsecretario de Seguridad se refirió a las críticas que ha recibido la ministra de la cartera, Trinidad Steinert, señalando que no había visto algo así en el pasado.

“Esa descalificación, esa crítica de que se instala, no lo había visto yo. Yo me acuerdo cuando asumió el gobierno el presidente Boric, yo no vi que la administración que salía empezara a criticar de manera abierta en materia de políticas públicas y en este caso materia de políticas de seguridad”, sostuvo, añadiendo que “eso es complejo, porque en definitiva rompe ciertos códigos republicanos que nosotros teníamos”.

De igual forma, sostuvo que “nosotros lo que estamos haciendo es justamente no improvisar, lo que estamos haciendo son políticas de fondo, de largo aliento, pensando en el en el futuro, pero no nos comprometido a resolver problemas que nosotros heredamos, no solo en la administración anterior, sino en un problema heredado ya hace bastante tiempo”.

Agresión a la ministra Lincolao

Finalmente el subsecretario abordó la formalización a los tres estudiantes detenidos por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, los cuales quedaron con arraigo nacional, rechazando la solicitud de prisión preventiva del Ministerio de Seguridad -querellante a nombre del gobierno-.

“A mí me parece que lo que hubo en la Universidad Austral es el germen, o puede ser el germen, de lo que nos ocurrió en el Instituto Nacional, donde dejamos y se hizo vista gorda para lo que ocurrió y mire la situación en que está”, señaló.

En la misma línea cuestionó al rector del establecimiento señalando que “ha sido débil respecto de, solamente decir, mire, yo condeno esto”.

“Él dijo que no eran estudiantes o sea, él se atrevió a decir eso, y lo que hemos visto que no es así, que eran estudiantes, además con gratuidad en algunos casos, y por tanto, yo creo que ahí lo que corresponde es la expulsión de los estudiantes, no queda otra alternativa”, agregó.