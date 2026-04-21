SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Subsecretario de Seguridad apunta que en la educación “se instaló el crimen organizado y la delincuencia”

    De acuerdo a lo que sostuvo Andrés Jouannet, "el tema de los overoles blancos es una cuestión objetiva de crimen organizado, de delincuencia, en nuestros establecimientos educacionales".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, sostuvo durante la mañana de este martes que el crimen organizado y la delincuencia se instalaron en la educación en Chile.

    En conversación con Radio Duna es que el subsecretario al momento de abordar las políticas contra el crimen organizado que está impulsando el Gobierno de José Antonio Kast, señaló que “este gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado, y así ha sido desde el primer día”.

    Es así como sostuvo que se potenciará a las policías para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo y que “no solamente vamos comprar vehículos, sino que una cuestión mucho más profunda de cuestiones estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la educación, donde se instaló el el crimen organizado y la delincuencia”.

    De acuerdo a lo que explicó, “el tema de los overoles blancos es una cuestión objetiva de crimen organizado, de delincuencia, en nuestros establecimientos educacionales, y no en cualquiera, en los mejores establecimientos educacionales del país, como el Instituto Nacional".

    Asimismo, cuestionó la falta de acción señalando que “la clase política y la elite política miraba desde el frente, veía como esto se deterioraba, y como que se normalizó, y se victimizó, y finalmente se destruyó la educación”.

    Críticas a la ministra Steinert

    En la ocasión, el subsecretario de Seguridad se refirió a las críticas que ha recibido la ministra de la cartera, Trinidad Steinert, señalando que no había visto algo así en el pasado.

    “Esa descalificación, esa crítica de que se instala, no lo había visto yo. Yo me acuerdo cuando asumió el gobierno el presidente Boric, yo no vi que la administración que salía empezara a criticar de manera abierta en materia de políticas públicas y en este caso materia de políticas de seguridad”, sostuvo, añadiendo que “eso es complejo, porque en definitiva rompe ciertos códigos republicanos que nosotros teníamos”.

    De igual forma, sostuvo que “nosotros lo que estamos haciendo es justamente no improvisar, lo que estamos haciendo son políticas de fondo, de largo aliento, pensando en el en el futuro, pero no nos comprometido a resolver problemas que nosotros heredamos, no solo en la administración anterior, sino en un problema heredado ya hace bastante tiempo”.

    Agresión a la ministra Lincolao

    Finalmente el subsecretario abordó la formalización a los tres estudiantes detenidos por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, los cuales quedaron con arraigo nacional, rechazando la solicitud de prisión preventiva del Ministerio de Seguridad -querellante a nombre del gobierno-.

    “A mí me parece que lo que hubo en la Universidad Austral es el germen, o puede ser el germen, de lo que nos ocurrió en el Instituto Nacional, donde dejamos y se hizo vista gorda para lo que ocurrió y mire la situación en que está”, señaló.

    En la misma línea cuestionó al rector del establecimiento señalando que “ha sido débil respecto de, solamente decir, mire, yo condeno esto”.

    “Él dijo que no eran estudiantes o sea, él se atrevió a decir eso, y lo que hemos visto que no es así, que eran estudiantes, además con gratuidad en algunos casos, y por tanto, yo creo que ahí lo que corresponde es la expulsión de los estudiantes, no queda otra alternativa”, agregó.

    Más sobre:EducaciónSubsecretario de SeguridadAndrés Jouannet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso “largo y arduo”

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    2.
    Agresión a Lincolao: imputados quedan libres y juez dice que el gobierno hizo “ciencia ficción” al pedir prisión preventiva

    Agresión a Lincolao: imputados quedan libres y juez dice que el gobierno hizo “ciencia ficción” al pedir prisión preventiva

    3.
    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    4.
    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    5.
    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dueño de taller mecánico mata a hombre de un disparo de escopeta en Cerro Navia

    Diputada Ossandón (RN) destaca importancia de revisar el fin de la franquicia Sence: “No puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro
    Negocios

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    Impuesto a ganancias de capital con acciones en 2025 recaudó un sexto de lo presupuestado

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Gustavo Huerta arremete contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros; nos sentimos perjudicados”

    El crudo diagnóstico de Jorge Sampaoli sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware
    Tecnología

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones
    Cultura y entretención

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso “largo y arduo”

    Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito