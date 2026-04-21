Juzgado posterga reformalización del senador Miguel Ángel Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 10 de mayo la audiencia de reformalización del senador Miguel Ángel Calisto y de los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán y Carla Nicole Graf Toledo, entre otros, en una causa por fraude al Fisco en carácter de reiterado.

La decisión del tribunal, según informó el Poder Judicial, obedece a un cambio de los abogados defensores.

La audiencia, que fue fijada originalmente para el 21 de abril a las 09.00 horas, tiene por finalidad precisar el monto total del perjuicio fiscal, explicaron desde la Fiscalía de Aysén.

De acuerdo a los hechos de la formalización, expuestos el 14 de enero pasado por el Ministerio Público, durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el entonces diputado se concertó con Cárcamo y Graf, para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697, de acuerdo a lo establecido -hasta ese momento- en los peritajes.

El Ministerio Público cuestiona la contratación de Graf como asesora parlamentaria de Calisto.

El exdiputado asumió como senador el 11 de marzo y la investigación en su contra se inició antes de que resultara electo como representante de Aysén en la Cámara Alta.