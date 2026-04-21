Juzgado posterga reformalización del senador Miguel Ángel Calisto
La audiencia que se debía realizar este martes quedó fijada para el 10 de mayo.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 10 de mayo la audiencia de reformalización del senador Miguel Ángel Calisto y de los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán y Carla Nicole Graf Toledo, entre otros, en una causa por fraude al Fisco en carácter de reiterado.
La decisión del tribunal, según informó el Poder Judicial, obedece a un cambio de los abogados defensores.
La audiencia, que fue fijada originalmente para el 21 de abril a las 09.00 horas, tiene por finalidad precisar el monto total del perjuicio fiscal, explicaron desde la Fiscalía de Aysén.
De acuerdo a los hechos de la formalización, expuestos el 14 de enero pasado por el Ministerio Público, durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el entonces diputado se concertó con Cárcamo y Graf, para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697, de acuerdo a lo establecido -hasta ese momento- en los peritajes.
El Ministerio Público cuestiona la contratación de Graf como asesora parlamentaria de Calisto.
El exdiputado asumió como senador el 11 de marzo y la investigación en su contra se inició antes de que resultara electo como representante de Aysén en la Cámara Alta.
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