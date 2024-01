Otro objetivo menos para Pellegrini: el Betis es eliminado de la Copa del Rey

Fin de semana de Copa del Rey en el fútbol español y el Real Betis Balompié fracasó. El equipo de Manuel Pellegrini quedó eliminado prematuramente, en los dieciseisavos de final, por la derrota de 1-0 con el Alavés. Claudio Bravo sigue siendo ausencia en los verdiblancos, aunque su retorno a la actividad está un poco más cerca.

En el estadio Mendizorroza de Vitória se desarrolló el único duelo de la ronda de 32 entre dos elencos de Primera División. Considerando que el Ingeniero no dispone de un plantel extenso, no hizo demasiadas modificaciones respecto a la oncena que generalmente es la titular. Las novedades fueron las presencias de Mendy acompañando a Pezzella en la zaga central y la ubicación del joven Assane Diao como centrodelantero, en vez de Willian José y Borja Iglesias.

Considerando que se trató de una disputa entre clubes de la división de honor, el primer tiempo quedó en deuda. Si bien la visita se acercaba a la portería vasca y registró un no despreciable 66% de posesión, no es menos cierto que no concretó aquello en ocasiones reales, más aún considerando las dudas que irradiaba el golero Jesús Owono. El juego de ambos no se desataba, no lograba fluir y así entregar un partido más abierto y, por ende, interesante.

El Alavés que dirige Luis García Plaza arrancó mucho mejor el segundo lapso, con más intensidad y profundidad. De hecho, una intervención de Rui Silva evitó el gol del local en los 56′. Sin embargo, en la acción posterior llegó el 1-0 para los de Vitória. El volante uruguayo Carlos Benavidez saca un tiro bajo ajustado que deja parado al meta portugués, quien estaba tapado. Era un dejo de justicia por lo que se veía en la cancha. El Betis no hacía méritos para seguir en carrera.

A 20 minutos del epílogo, Pellegrini agita la banca y manda al campo a Willian José y Nabil Fekir, para tratar de cambiar una suerte que parecía descrita. Los béticos no estaban jugando bien y no se vislumbraba cómo revertir la derrota. Lamentablemente para las pretensiones del DT chileno, los cambios no surtieron efecto.

De manera prematura, el Betis se despide de la competencia de Su Majestad y suma una segunda eliminación en lo que va de la temporada, cuando va recién la mitad del curso 23-24. Se añade lo que sucedió en la Europa League, instancia en la que el club andaluz quedó fuera y pasó a la Conference League, otro torneo UEFA pero de menor cuantía.

El de este sábado es el sexto partido seguido sin ganar, entre todos los torneos (locales e internacionales). El último triunfo bético fue el 6 de diciembre, 2-1 al Villanovense, por la ronda anterior de la Copa del Rey.

En la continuidad de los dieciseisavos de final del certamen de la Real Federación Española, mañana juega el Cartagena de Tomás Alarcón (que milita en la segunda división), nada menos que recibiendo al Valencia.