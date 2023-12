“Tengo que cumplirlo”: el glorioso sueño que Arturo Vidal se propone hacer realidad con Colo Colo

Como ha sido algo constante en los últimos mercados de fichajes, los hinchas de Colo Colo una vez más se vuelven a ilusionar con el retorno de Arturo Vidal, quien partió el año 2007 rumbo al Bayer Leverkusen. En Brasil dan por hecho que el Rey no continuará en el Athletico Paranaense, por lo que las especulaciones sobre su futuro son muchas.

Se dijo que Boca Juniors preparó una millonaria oferta por el chileno, pero de momento no hay demasiadas novedades sobre un posible arribo al club Xeneize. Por lo mismo, los fanáticos del Cacique se esperanzan con la vuelta del King al Monumental, sumado a que el mediocampista siempre ha reconocido su deseo de volver a vestir la camiseta alba.

Un glorioso sueño

Y así lo hizo saber una vez más, esta vez a través de sus siempre noticiosas transmisiones de Twitch. Ahí, el jugador de 36 años dijo que no sólo quiere retornar a Colo Colo, sino que desea cumplir un enorme sueño con el club de sus amores: “Yo tengo un sueño y tengo que cumplirlo. Salir campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo”, dijo Vidal.

Vidal entrenando en el Monumental en 2016. FOTO: AGENCIAUNO

Además, para desatar aún más la locura de los hinchas, el Rey subió videos y fotos de sus entrenamientos durante sus vacaciones con parte de su familia, y lo hizo con la camiseta del Cacique puesta.

Vidal, crítico con Blanco y Negro

Claro que sus transmisiones de Twitch no siempre son elogios para los albos. Arturo Vidal ha aprovechado esta tribuna en varias oportunidades para criticar decisiones de Blanco y Negro sobre la gestión de club.

Por ejemplo, durante noviembre se sumó a las duras declaraciones que Alexis Sánchez tuvo sobre el camarín de la Roja en el estadio Monumental: “Creen que por cambiar asientos o una taza de baño se va a arreglar. Ese camarín tiene un problema más profundo, esa hueá hay que cambiarla toda, por abajo y por arriba. Es una lástima que se dé eso, y más en el estadio de Colo Colo, donde salen los campeones, no puede ser”, dijo.

Otra oportunidad en la que el dos veces campeón de América con la Roja sacó la artillería pesada fue para criticar la polémica en la que algunos jugadores de los albos se quedaron sin poder viajar a la final de la Copa Chile en Iquique: “Si a mí me pasa lo de Falcón, también los mando a la cresta. Me enojaría con Colo Colo. ¿Cómo va a dejar pasar estas cosas? Es el más fuerte, el más popular, es como decir que le pase a Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter o Juventus. ¿Cómo se le van a quedar los jugadores abajo? No hueveen”.