Arturo Vidal ironiza con la polémica que dejó a futbolistas del Cacique sin viajar: “Ni los árbitros ni las aerolíneas respetan a Colo Colo”

Arturo Vidal vuelve a referirse a Colo Colo. En esta ocasión, el volante no levanta la voz para referirse a su eventual retorno ni al presente futbolístico del Cacique, que este miércoles levantó la Copa Chile. Ahora lo hace para criticar la descoordinación vivida en la antesala de la final ante Magallanes, que dejó a cinco jugadores abajo de la comitiva que viajó a Iquique.

A través de su canal de Twitch, como suele hacerlo, el King opinó sin mayores tapujos y de manera deslenguada al respecto de lo sucedido, enfatizando a que a la institución alba, dados sus ribetes en el país, no le puede suceder algo de esa calaña. “No le puede pasar a Colo Colo. Hace cuanto se sabía que iban a jugar en Iquique, entonces no vengan con que el último día no hay pasajes, no hueveen. Las aerolíneas son como el culo, pero deben respetar al club. Ni los árbitros ni las aerolíneas respetan ahora a la institución”, disparó.

El mediocampista del Athletico Paranaense se cuadro con Maximiliano Falcón, quien tras no poder embarcar se lanzó con todo contra la dirigencia de Blanco y Negro. “Si a mí me pasa lo de Falcón, también los mando a la cresta. Me enojaría con Colo Colo. ¿Cómo va a dejar pasar estas cosas? Es el más fuerte, el más popular, es como decir que le pase a Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter o Juventus. ¿Cómo se le van a quedar los jugadores abajo? No hueveen”, insistió.

Maximiliano Falcón fue uno de los futbolistas de Colo Colo que no pudo viajar a Iquique. Foto: AgenciaUNO

¿Qué había dicho el uruguayo? Tras no poder viajar a la región de Tarapacá, aseguró que se sentía perjudicado por lo vivido. “Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados, por qué no vamos a estar. Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, expuso el zaguero.

“Fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo. Hablamos con un coordinador y nos dijo que no había espacio y que el otro vuelo salía a las 4 de la mañana”, agregaba.

Arturo Vidal sacó su artillería pesada tras los dichos del Peluca y apuntó sus dardos a Daniel Morón. El volante hizo hincapié en que tiene una buena relación con el exarquero, ya que además de ser históricos albos, coincidieron en la Selección, el King como futbolista y el Loro como ayudante de Bielsa, pero que eso, en su criterio, no le quita responsabilidad. “Te quiero mucho, pero eso no se hace. Hay gente que trabaja en eso. Los jugadores solo deben estar centrados de estar en la cancha, esas excusan no deben darlas. Muy mal, que no vuelva a pasar. Ni a Rodelindo Román le pasaba, cuando fuimos a Arica no nos pasó y le va a pasar a Colo Colo”, remarcaba.

Pese a los líos que esto generó, el plantel del Cacique se lo tomó con humor. Tanto así que de vuelta del norte, Brayan Cortés bromeó a través de Instagram con el tema. “¡Buena, Peluquita! Peluca (Falcón), se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente nomás. Vente, Peluca. Te estamos esperando. Pide permiso”, señaló el guardameta a través de una transmisión en vivo.