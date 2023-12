“Peluca, se desocupó un asiento”: la broma de Brayan Cortés a Maximiliano Falcón en medio de la polémica por no viajar a Iquique

Maximiliano Falcón incendió los ánimos en Colo Colo durante la última semana. El defensor no se había tomado para nada bien la descoordinación que lo privó de embarcar el vuelo de Santiago a Iquique para poder compartir junto al plantel en la final de la Copa Chile. Disparó contra la dirigencia y luego decidió quedarse en la capital, pese a tener la posibilidad de tomar otro avión.

“Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados, por qué no vamos a estar. Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, aseguraba tras la situación.

“Fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo. Hablamos con un coordinador y nos dijo que no había espacio y que el otro vuelo salía a las 4 de la mañana”, aclaró Falcón, quien no tomó el segundo vuelo.

Finalmente, la final de la Copa Chile fue para Colo Colo, que alza un nuevo título tras vencer a Magallanes por 3-1 en el Tierra de Campeones. En medio de las celebraciones, Brayan Cortés le dio un tirón de orejas a su compañero que no pudo decir presente en la final.

El guardameta estaba realizando una transmisión en vivo por la plataforma Instagram, cuando le hizo una broma al zaguero. “¡Buena, Peluquita! Peluca, se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente nomás. Vente, Peluca. Te estamos esperando. Pide permiso”, gritaba el arquero, entre risas y con sus compañeros también riendo.

Antes del encuentro de definición, el uruguayo también había arremetido por el estado de la cancha del estadio Monumental. “Yo creo que lo futbolístico es lo más importante y cuando uno rinde en la cancha no debería haber problemas. Yo creo que estas cosas hay que decirlas porque cuando no se logra los resultados los jugadores somos responsables, pero no se habla de la cancha que hicieron muchos conciertos y tenían en mal estado la cancha, que a veces teníamos una ducha y que la puerta del sauna está mala hace como dos meses, por ejemplo”, lanzaba.

Claro que luego de la final el charrúa volvió a manifestarse, ahora con un mensaje positivo y a través de sus redes sociales. “Somos campeones, felicidad a todos nosotros. Vamos arriba, Colo Colo”, escribió en una historia de Instagram.