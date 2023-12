Esposa de Maximiliano Falcón le da con todo a Claudio Borghi por criticar al uruguayo

Maximiliano Falcón sigue haciendo noticia en Colo Colo. Pese a no haber jugado la final de Copa Chile y ni siquiera haber estado en Iquique, el central uruguayo está en el ojo del huracán por sus declaraciones tras los problemas en el aeropuerto y por las posteriores reacciones de su esposa en redes sociales.

Ambos temas están totalmente vinculados, ya que Florencia Pouso, pareja del central, le dio con todo a Claudio Borghi por las críticas en contra Falcón producto de sus comentarios sobre la dirigencia de Colo Colo y la organización del club.

La situación comienza obviamente con la reacción de Peluca tras enterarse en el aeropuerto de Santiago que no podría viajar con el plantel a Iquique, ya que el vuelo estaba sobrevendido. El defensa, junto con los otros jugadores no citados, tendrían que finalmente volar al día siguiente a las 4 de la mañana. Algo que molestó al jugador.

“Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados, por qué no vamos a estar. Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, expuso en Radio Cooperativa.

La declaración generó revuelo y Claudio Borghi entregó su opinión en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Está suspendido y no es obligación que viaje. Es el equipo que te hizo conocido. ¿Quieren ir? entonces que se tienen que ir a las 4 de la mañana”, declaró el ‘Bichi’.

Esta reflexión fue compartida en las redes del programa, donde Florencia Pouso dejó un mensaje para el argentino. “El mismo que vive hablando mal de los jugadores y el Colo jajajajaj”, replicó la pareja de Falcón.

Un nuevo episodio para un problema que generó mucho revuelo en las últimas jornadas, principalmente por el tono del jugador, quien todavía tiene contrato con el flamante campeón de la Copa Chile. Desde la dirigencia aún no aclaran si recibirá castigos por aquello. Sus compañeros por su parte ya bromean con el tema: “¡Buena, Peluquita! Peluca, se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente nomás”, comentó Brayan Córtes en un live de Instagram tras conseguir el título.