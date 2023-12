Delantero argentino se ilusiona con fichar en Colo Colo: “Es una opción que me interesa mucho”

Medios argentinos vuelven a poner al delantero argentino Cristian Tarragona en la órbita de Colo Colo. El jugador, quien ahora termina contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata, estuvo en la carpeta del campeón chileno hace un par de temporadas, cuando el elegido fue el cuestionado Juan Martín Lucero, quien se marchó hace un año a Fortaleza de Brasil.

“He visto que mi nombre ha aparecido en medios de Chile. Bueno, yo lo dije hace un par de años cuando yo estaba en Vélez Sarsfield. Ahí tuve contacto con la gente de Colo Colo, pero ahora no ha habido algo oficial”, aseguró el santafesino a El Deportivo.

Sin embargo, el futbolista no oculta sus ganas de calzarse la camiseta blanca del equipo chileno, al cual calificó como “un equipo importante” del continente.

“Ya lo dije alguna vez, a quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo, es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile, pero repito que hasta ahora no ha vuelto a existir ese llamado”, explicó el exjugador de Vélez Sarsfield.

Incluso, el ariete conoce cuál es la realidad que vive el actual campeón de la Copa Chile, el cual deberá disputar partidos previos para acceder a instancias internacionales importantes.

“Claro que estoy al tanto de la realidad deportiva del equipo chileno. Sé que tiene que jugar la fase previa de la Copa Libertadores, un desafío internacional importante”, adelantó Tarragona de 32 años.

Busca una salida

En caso de concretarse una potencial operación, el atacante debiera llegar libre a Macul. Después de dos años en el Lobo, donde marcó 20 goles en 58 partidos, el transandino busca un destino fuera de su tierra.

“Este 31 de diciembre se termina mi contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata. He tenido algunos llamados de equipos argentinos y extranjeros, pero aún no tomo una decisión sobre mi futuro. Mi idea es salir a jugar fuera de mi país”, advirtió el delantero.

Asimismo, agregó que “una vez que tengamos todas las propuestas veremos cuál es la mejor opción, tanto deportiva como económicamente. Si Colo Colo tiene alguna intención de contar conmigo, ojalá se concrete”.