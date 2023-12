Presidente de Colo Colo deja en suspenso la continuidad de Quinteros: “El viernes veremos si continúa o no nuestro cuerpo técnico”

Alfredo Stöhwing, presidente de Colo Colo, deslizó su apoyo al técnico Gustavo Quinteros. FOTO: COLO COLO.

Alfredo Stöhwing aseguró que “siempre lo he dicho, me gustan los planes de largo plazo, este es un muy buen cuerpo técnico”. Sin embargo, no quiso adelantar qué pasará en la reunión de directorio: “veremos después de ver el diagnóstico de la dirección deportiva”.