Gustavo Quinteros deja en el aire su continuidad como entrenador de Colo Colo

Las aguas no pueden estar más revueltas en Colo Colo. Justo en la previa de la final de la Copa Chile, este miércoles ante Magallanes en Iquique, aún existen diferencias sobre la continuidad de Gustavo Quinteros como entrenador del primer equipo.

Las mismas que quedaron aún más en entredicho. En la antesala del trascendental encuentro, el propio técnico santafesino dejó más interrogantes que certezas en su alocución.

“A ver, el jueves yo tengo planificado volver a Argentina, para juntarme con mi familia. El sábado salgo de vacaciones. Tuvimos una temporada larga, difícil, dura, con muchas adversidades; salimos bien adelante, clasificando esta vez a la fase previa de la Libertadores”, comenzó el discurso del exzaguero de Bolivia.

Asimismo, el DT enfatizó en que “lo que yo espero mañana es ganar para luego irme de vacaciones a disfrutar de un nuevo título en Colo Colo”.

“La dirigencia sabe”

Sin embargo, el mismo adiestrador asegura que existe una conversación pendiente con la directiva de Blanco y Negro. Es más, el propio técnico reconoce que ya existe una declaración de intenciones entre ambas partes.

“Yo hace tres años y tres meses que estoy acá. La dirigencia sabe lo que pienso, no hacen falta muchas reuniones para llegar a un acuerdo. Cuando pase esta final veré si esta reunión se hace antes de viajar o cuando esté en Argentina. No tengo ningún problema en escuchar lo que el club quiere hacer el año que viene para ver si soy el entrenador indicado”, dijo Quinteros.

Así también hizo una evaluación de su trabajo en los albos después de cuatro temporadas: “hemos devuelto a este gran club al lugar donde siempre tuvo que estar, en los primeros lugares, jugando copas, siendo campeón. En ese sentido estoy tranquilo, esperaremos unos días más”.

La opción de Racing

Lo cierto es que interesados por el DT no faltan. A margen de las sirenas de México y Medio Oriente, la opción que más parece agradar a Quinteros es la de Racing de Argentina, que tiene al santafesino en carpeta junto con Gustavo Costas, exentrenador de Palestino.

“Esto es algo normal en el fútbol. A mí me pasa siempre. Gracias a Dios cuando se termina mi contrato, siempre hay opciones. Eso me motiva mucho como entrenador, que haya intereses de otros clubes”, explicó el exdefensa.

Sin embargo, también dejó en claro que “la prioridad la tiene Colo Colo. Mañana termina todo y espero esa reunión en cualquier momento para hablar de un nuevo proyecto deportivo. En el caso que se pueda continuar, feliz; y si no, me voy feliz también por lo hecho en el club”.

Los reclamos de Falcón

Otra de las polémicas que sacude al Monumental son las fuertes críticas de Maximiliano Falcón. El zaguero uruguayo, quien no jugará en la definición de la Copa Chile, reclamó con vehemencia después de haberse quedado abajo del avión que llevó al equipo a Iquique.

“Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados, por qué no vamos a estar. Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, afirmó el defensa en radio Cooperativa.

Incluso, fue un poco más allá e indicó que “estas cosas hay que decirlas porque cuando no se logra los resultados los jugadores somos responsables, pero no se habla de la cancha que hicieron muchos conciertos y tenían en mal estado la cancha, que a veces teníamos una ducha y que la puerta del sauna está mala hace como dos meses, por ejemplo”.

Requerido sobre los reclamos del charrúa, Quinteros desdramatizó la situación: “Fue un error que se ha cometido en la cantidad de cupos y poco espacio del avión, en el momento en que nos retrasamos en la llegada al aeropuerto. En ningún momento hubo intención de dejar afuera a un jugador, fue una cosa rarísima. Ojalá puedan llegar y estar con el grupo de jugadores”.