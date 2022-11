Gerardo Arias, representante de Brahian Alemán: “Nos llamaron de Universidad de Chile, pero Gimnasia tiene la última palabra”

Aunque todavía no lograr cerrar un entrenador, Universidad de Chile está metido de lleno en el mercado de jugadores. En ese aspecto, uno de los futbolistas apuntados por la dirigencia de Azul Azul es el volante uruguayo Brahian Alemán, quien hoy defiende los colores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de la primera de Argentina.

Y aunque algunos medios lo dan como un refuerzo casi seguro, el representante del mediocampista charrúa, Gerardo Arias, pone cierto grado de prudencia a la concreción del traspaso.

En conversación con El Deportivo, el empresario reconoció el interés de los azules, pero también aclaró que de ninguna manera “están cerca” en las posiciones para realizar el fichaje del jugador de 32 años.

“Existe un interés del equipo chileno, se contactaron conmigo, pero no es que estemos cerca. Estamos recién comenzando las negociaciones. Nosotros aún no comenzamos las tratativas para ver los posibles escenarios”, aclaró el oriental.

Todavía lejos

El futbolista formado en Defensor Sporting de Uruguay, con pasos por Barcelona de Guayaquil y Al Ettifaq de Arabia Saudita entre otros clubes, tiene un año de más de contrato con el Lobo.

Una situación que, de alguna manera, complica su salida del equipo Tripero. Así lo confirma el propio Arias, quien dice desconocer las intenciones del elenco argentino.

“Yo viajaré en la semana. Conversaremos con los argentinos, pero ellos no saben oficialmente del interés del cuadro chileno. No sé si pedirán un préstamo o querrán un resarcimiento económico para permitir su partida. El jugador no tiene un precio de salida, porque nosotros no trabajamos de esa manera. Ya veremos qué ocurrirá”, explicó el representante.

Asimismo, el hombre que gestiona el destino del mediocampista charrúa reconoce que su pupilo está cómodo en La Plata, aunque no quiso adelantar los deseos futuros de Alemán.

“El jugador está bien en Gimnasia. Juega hace mucho tiempo allá y la institución lo ha valorado bastante. No sé si le gustaría jugar en la U, él no sabe mucho más sobre esta situación. Al jugador dejémoslo afuera, por ahora”, aseguró el empresario.

Asimismo, insistió en que “es cierto que nos llamaron de Universidad de Chile, pero Gimnasia tiene la última palabra. Aún no he conversado con el presidente y espero hacerlo en los próximos días”.