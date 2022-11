Valencia le da alas a Ecuador: el Mundial se abre con una inédita caída del anfitrión en el debut

Arrancó la Copa del Mundo. El día más esperado para los futboleros. Qatar 2022 subió el telón, en el Mundial con más tiempo de espera, respecto a la edición anterior, desde 1950. El primer día de competencia tuvo a Ecuador como el protagonista. En el imponente estadio Al Bayt, en Al Khor, el combinado del Guayas bajó al anfitrión. Ni siquiera la expectativa y el hecho de jugar como local, en un certamen que llevan preparando hace más de una década, hizo que el cuadro organizador dejara una buena impresión. La Tri de Gustavo Alfaro venció por 2-0, haciendo historia de inmediato.

Ambos elencos enfrentan la Copa del Mundo, a priori, de manera diferente. Qatar hizo su debut en una cita planetaria, con la presión que eso significa. Por su parte, los ecuatorianos llegaron al emirato con el objetivo principal de alcanzar, como mínimo, los octavos de final, con lo cual igualarían lo realizado en Alemania 2006, su mejor actuación histórica. La previa había generado algunas dudas en el elenco sudamericano, por la falta de gol. Pero esa interrogante se disipó en el primer tiempo.

Alfaro se jugó una apuesta: en el arco. El transandino eligió para el debut a Hernán Galíndez, conocido del medio nacional, desplazando al experimentado Alexander Domínguez. El exgolero de la U, hoy en el Aucas, se fue del fútbol chileno por el Mundial. Tuvo una jornada tranquila, porque los qataríes atacaron poco y nada. Fue totalmente decepcionante el desempeño del equipo que dirige el español Félix Sánchez.

La Tri llevó el control del encuentro de principio a fin. Con más o menos intensidad, fueron quienes tomaron el timón y no lo soltaron. A los tres minutos ya se pusieron en ventaja, con un cabezazo de Enner Valencia, luego de una media chilena que lanzó el zaguero Torres. Todo, luego de una pésima salida del golero Al Sheeb, un manojo de nervios. Al golero qatarí se le notaba exageradamente que tenía su primera vez en semejante evento. Sin embargo, la secuencia fue revisada en el VAR y se anuló, debido a un dudoso fuera de juego avisado mediante la flamante herramienta que se estrena en los Mundiales: el off side semiautomático. La primera polémica del torneo llegó temprano.

Valencia, el capitán de los amarillos, fue la figura de la jornada. El delantero del Fenerbahce se convirtió en el hombre gol de su escuadra. Estuvo iluminado. En los 14′, se genera el penal que cobró el italiano Daniele Orsato, al ser derribado en el área por el meta Al Sheeb. En los 16′, Valencia ejecuta con clase y calma, para abrir la cuenta. El primer gol del Mundial fue de Sudamérica.

El cabezazo de Valencia que acabó en el 2-0 de Ecuador. FOTO: AP

Ecuador manejaba el partido, mientras que Qatar ni siquiera amagaba a acercarse al área de Galíndez. Nada. Y como Enner Valencia estaba en su día, volvería a clavar. Minuto 31 y el ariete conecta de gran manera un centro de Preciado y convierte el 2-0. Un golazo ecuatoriano, que empezaba a sellar una victoria importante (e histórica) antes del descanso.

Akram Afif, el melenudo número 11 de Qatar, el gran nombre de la selección, tenía que bajar hasta su propio terreno para tener la pelota y hacer jugar a algo a su escuadra. Considerando los antecedentes del equipo anfitrión, se esperaba mucho más. A lo menos, que fuese más competitivo.

Hacia el segundo periodo, Ecuador no tuvo problemas en cederle mayor control de balón a los qataríes, considerando que el ímpetu ofensivo era escaso y que no tenían mucha noción sobre qué hacer con la pelota en los pies. Por consiguiente, era atractiva la opción de salir de contra, aprovechando la velocidad de sus atacantes. Aunque no pudieron estirar la diferencia en el marcador, el triunfo no corría peligro. Recién hacia los 85′ llegó un remate del ingresado Muntari, que terminó en el techo del arco de un Galíndez que tuvo escaso trabajo en su debut mundialista.

Ecuador da el golpe en la apertura de Qatar 2022. La victoria es histórica, porque por primera vez en las Copas del Mundo el anfitrión pierde en su partido debut. Desde Uruguay 1930 hasta el día de hoy, siempre el local había salido airoso en su estreno. El último que no había ganado fue Sudáfrica en 2010, pero empató (1-1 con México).

Además, el resultado le da un impulso a los ecuatorianos pensando en la clasificación a octavos de final. Ya tiene tres puntos en la bolsa en el grupo A. Este lunes, se juega el otro duelo de la zona, entre Senegal y Países Bajos. Los africanos no tienen a su estrella, Sadio Mané, uno de los tantos caídos del certamen producto de las lesiones. Comenzó el Mundial. La primera sonrisa fue de Sudamérica.

Ficha del partido

Qatar 0: S. Al Sheeb; P. Miguel, B. Al Rawi, B. Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; H. Al Haydos (71′, M. Al Bayati), K. Boudiaf, A. Hatem; A. Ali (72′, M. Muntari) y A. Afif. DT: F. Sánchez.

Ecuador 2: H. Galíndez; A. Preciado, F. Torres, P. Hincapié, P. Estupiñán; J. Méndez, M. Caicedo (90′, A. Franco); G. Plata, R. Ibarra (68′, J. Sarmiento); E. Valencia (77′, J. Cifuentes) y M. Estrada (90′, K. Rodríguez). DT: G. Alfaro.

Goles: 0-1, 16′, Valencia, de penal; 0-2, 31′, Valencia, cabezazo tras centro de Preciado.

Árbitro: D. Orsato (ITA). Amonestó a Al Sheeb, Ali, Boudiaf, Afif (QAT); Caicedo, Méndez (ECU).

Al Bayt Stadium, Al Khor.