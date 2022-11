Brahian Alemán reconoce interés de la U: “Obviamente sería lindo ir, sé que hubo sondeos”

Universidad de Chile pretende remecer el panorama actual para retornar a la relevancia del balompié nacional. El nuevo proyecto deportivo estará a cargo del entrenador que asuma en el banco azul, quien, a su vez, estará encargado de designar qué jugadores llegarán y quiénes abandonarán el club de cara a la siguiente temporada. Todo partirá por el estratega.

Si bien, el flamante adiestrador que recale en el Centro Deportivo Azul será clave en las decisiones en torno a la conformación del plantel, desde Azul Azul buscan también buscan sellar el arribo de nuevos fichajes. El lateral Juan Pablo Gómez ya fue oficializado como la primera incorporación de los universitarios, pero no es el único que podría llegar antes que el nuevo director técnico.

El volante Brahian Alemán es un nombre que llama la atención en la concesionaria. El talentoso zurdo de 32 años es uno de los jugadores más relevantes de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que fue dirigido por Diego Maradona, y podría recalar a La Cisterna con el propósito de reemplazar a Jeisson Vargas y Pablo Aránguiz, quienes no están en los planes del próximo año tras no cumplir con las expectativas que justificaban desembolsar una gran cifra por sus pases.

Alemán reconoció el interés de la U. Foto. Gimnasia y Esgrima.

En esa línea, el uruguayo se refirió al interés que ha mostrado el Chuncho de hacerse con sus servicios: “Yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio”, señaló en conversación con Bolavip.

“Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva”, complementó el oriundo de Montevideo.

Finalmente, Alemán comentó que cuando retorne de sus vacaciones, junto a su agente, analizará las ofertas que tiene y tomará una decisión respecto a su futuro: “Yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo”, sentenció.