El historial de conflictos que marcó la tensa relación entre Álvaro Brun y Universidad de Chile

Álvaro Brun llegó a Universidad de Chile para ser protagonista. El uruguayo quería pelear un puesto en la escuadra laica y sumar minutos para ser renovado a fin de año. Su salida de Montevideo City, club uruguayo que defendió durante seis temporadas, tenía una cláusula que permitía revisar su continuidad a fin de temporada.

La historia de Brun, sin embargo, nunca logró encajar con la camiseta azul. En el primer semestre sus deseos chocaron con la triste realidad pues solo sumó 412 minuto. En la parte final del certamen ya fue totalmente borrado. “Fue un año malo, deportivamente hablando. Vine a buscar solidez, ser titular y no lo logré”, reconoció en una entrevista con TNT Sports.

Sin embargo, cuentan desde el Centro Deportivo Azul, que su bajo rendimiento no fue la única razón para que firmara su finiquito durante esta semana. Su salida destapó una serie de acontecimientos que marcaron la tensa relación del uruguayo con la institución de La Cisterna, la misma que empezó a romperse en septiembre de este año.

Desde el club aseguran que el futbolista de 35 años faltó cuatro veces a los entrenamientos sin justificación alguna y que a muchos otros no llegó a la hora de la citación. De hecho, cuando la crisis deportiva de los estudiantiles alcanzó uno de sus puntos más altos, la cual hizo que Diego López abandonara su cargo, Brun no asistió a la primera práctica del recién asumido Sebastián Miranda.

Por lo mismo, la relación del entrenador con el uruguayo nunca logró ser fluida. Más allá de los roces, Miranda apostó a darle oportunidades por los problemas que acusaba tener en Montevideo. “Respecto a Álvaro, yo lo comenté hace unas semanas... él está con algunos problemas personales, por lo que no ha podido entrenar con normalidad. Él pidió un permiso especial, está con una situación que lo tiene un poco alejado de la cancha”, explicó el mismo Miranda.

Brun, sin embargo, en su salida disparó contra el estratega. Aseguró que nunca fue del gusto del estratega que hoy volverá a la gerencia del fútbol formativo. “Uno respeta al entrenador, uno puede ser del gusto o no de un técnico. Con Sebastián (Miranda), estoy seguro de que no era de su gusto. Además, también pasaron cosas”, sostuvo.

Y claro que pasaron. El episodio más recordado en el CDA y que dicen terminó por quebrar la relación se produjo al final del torneo. Frente a la ausencia de Luis Casanova y Nery Domínguez, quienes se lesionaron en el partido de ida ante Unión Española, por la Copa Chile, cuentan en La Cisterna que se le pidió a Brun que no ocupara un permiso que le habían otorgado antes de las lesiones de sus compañeros para viajar a Uruguay. El deportista accedió a la petición pero con la condición de ser titular, lo que no cayó bien en el cuerpo técnico de Miranda y que marcó su ausencia en la estrepitosa goleada ante Huachipato.

“Cuando se lesionan dos compañeros no viajé a Uruguay, pese a tener un tema personal allá. Pero, simplemente, vi que no estaba siendo considerado, tenía cosas que consideré importantes para viajar”, fue la versión de Brun. En la cual agregó que “me ilusioné, pero las cosas no se dieron. No contaron conmigo y seguí con el proyecto que tenía, irme a Uruguay sin goce de sueldo. Hace seis partidos que no estaba citado y fue mi decisión ir a apoyar a mi familia en un emprendimiento que nos costó mucho”.

Álvaro Brun puso fin a su ciclo en la U. Su estadía, sin embargo, no será recordada por su rendimiento. Porque más allá que los laicos nunca pudieron destacar en el torneo nacional, el uruguayo poco aportó para revertir la pésima temporada que tuvo a los estudiantiles peleando nuevamente el descenso.