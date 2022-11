Michael Clark aborda la opción de Beccacece y aclara el futuro de Miranda en la U: “Es una persona clave en el proyecto del club”

La Universidad de Chile no descansa. Tras el cierre de un torneo con gusto a poco y en donde estuvo con chances matemáticas de descender hasta la penúltima fecha, los directivos azules saben que hay mucho trabajo por hacer. El último en aclarar aquello fue su presidente, Michael Clark, quien entregó claves del equipo laico para 2023.

La instancia se dio en la sede del fútbol chileno tras las votaciones para el nuevo presidente de la ANFP. Ahí Clark comenzó aclarando la situación de Sebastián Miranda, técnico interino de la U quien no seguirá al mando de la banca azul: “Dije que era momentos de cambios, porque la U no puede volver a quedar en la posición en la que quedó. Yo le quiero dar las gracias públicamente a Sebastián, es una tremenda persona, un excelente profesional, fue muy valiente. Tomó el equipo cuando no era fácil y cumplió con todo lo que pedimos”, arrancó diciendo el empresario.

Una declaración que fue acompañada con cuota de misterio sobre quién será el nuevo técnico del equipo universitario: “Estamos abocados a elegir un cuerpo técnico y a un plantel para el próximo año y mientras no hayan definiciones claras, tenemos que ser serios y no dar nombres. Sí les puedo decir que Sebastián Miranda es una persona clave en el proyecto del club”, añadió.

Fue cuando discutía sobre ese tópico que fue consultado directamente por la opción de que Sebastián Beccacece sea el nuevo técnico de su escuadra. “No hay nadie descartado aún ni nadie confirmado”, respondió escuetamente Clark.

La última duda que respondió en torno al plantel fue sobre los futbolistas que terminan contrato este mes de diciembre. “Con los jugadores prefiero no dar luces hoy día. Tenemos que esperar a tener un técnico para ver qué hacer. Lo que sí les pudo decir es que han dado vuelta muchos nombres que vienen a la U y la verdad la gran mayoría ni siquiera han estado considerados. Lo primero es definir al técnico y después ya definir al equipo”, aclaró.

La visión de la victoria de Milad

Obviamente el tema de la reelección de Pablo Milad como presidente de la ANFP también fue abordado por Clark, quien pese a no apoyarlo en las urnas, se mostró abierto a trabajar con él.

“Le deseamos lo mejor a Pablo y nos ponemos a su disposición para hacer cosas con él y esperar que en este nuevo periodo las cosas puedan mejorar...hay que mejorar muchas cosas, se ha hablado harto en el último minuto pero creo que hay que revalorizar la industria, hay que mejorar la manera en cómo se llevan adelante los campeonatos y un sinfín de cosas. Las cosas se pueden hacer mejor y para eso hay que trabajar en conjunto”, comentó.

Uno de esos temas es sin duda la realización de los eventos deportivos, una arista en que la U sufrió en exceso esta temporada, teniendo que hacer de local en tres regiones distintas. “El fútbol es una actividad muy importante en el país y obviamente el hecho de que cueste armar los partidos, que no sea fácil tener los estadios, es algo que no le ayuda al espectáculo, ni a los clubes. Es importante que la ANFP tenga una buena relación con el gobierno y las autoridades”, opinó.