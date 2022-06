Aportes y no tan aportes: escaneo a los extranjeros que arribaron al torneo 2022

El pasado lunes, con un par de empates sin goles, finalizó la primera rueda del Campeonato Nacional. Luego de 15 fechas, hay tres líderes: Colo Colo, Ñublense y Unión Española. Abajo, Coquimbo Unido y Antofagasta están en la incómoda zona de descenso. Mientras que las universidades tuvieron un desempeño con más sombras que luces. Consumada la primera mitad del torneo local, llegó la hora de los balances. Y un aspecto no menor tiene relación con los extranjeros en la Primera División.

Se dice que los futbolistas foráneos deben llegar a ser refuerzos y no meras incorporaciones. En total, son 39 los jugadores extranjeros que desembarcaron en la máxima categoría nacional para 2022. ¿Cuánto aportaron para cada uno de sus clubes? El Deportivo escaneó lo realizado por ellos y hay datos elocuentes, tanto para valorar la llegada de unos, como para evidenciar las apuestas fallidas de otros.

Del total, cuatro disputaron los 15 juegos, pero tres estuvieron en todos los minutos posibles (1.350). Son arqueros: Rodrigo Formento (Coquimbo Unido), Daniel Sappa (Palestino) e Ignacio Arce (Unión La Calera). El meta de los piratas sobresale con sus 52 atajadas, siendo el segundo con más paradas, igual que Hernán Galíndez, de la U. Mientras que el árabe y el cementero cuentan con la mayor cantidad de vallas invictas: siete cada uno. El cuarto jugador que participó en todos los duelos fue el delantero Federico Castro, de Curicó.

Los que jugaron más Minutos Rodrigo Formento (Coquimbo) 1350 Daniel Sappa (Palestino) 1350 Ignacio Arce (La Calera) 1350 Hernán Galíndez (U. de Chile) 1260 Fausto Grillo (O’Higgins) 1240 Federico Bravo (Antofagasta) 1185 Cristian Erbes (La Serena) 1107 Marcelo Herrera (La Serena) 1087 Luis Mejía (Unión Española) 1080

En Colo Colo, la apuesta de Gustavo Quinteros para ser el centrodelantero resultó a plenitud, porque el rendimiento y los números de Juan Martín Lucero avalan su fichaje. El ex Vélez se convirtió en la referencia de área del Cacique, aportando no solo como finalizador de jugadas, sino que también participando del circuito ofensivo. El Gato registró siete goles en 904 minutos, distribuidos en 13 partidos (11 como titular). Además, sumó cuatro asistencias. De los extranjeros que arribaron en 2022, Lucero es el que tiene más goles, junto a su compatriota Lucas Di Yorio.

Lucas Di Yorio anotó siete goles en la primera rueda con Everton. FOTO: AGENCIAUNO

Everton requería de un ‘9′ para la liga local y para la Copa Libertadores, y lo encontró en Uruguay. El exariete de Cerro Largo recaló en Viña del Mar y le dio gol al club ruletero. Di Yorio tiene siete tantos en 936′, entre 13 presentaciones.

Hay otros atacantes que le han dado buenos resultados a sus equipos. Curicó Unido tuvo buen ojo en incorporar al uruguayo Diego Coelho y al argentino Rodrigo Holgado. Entre ambos suman 11 goles para los torteros en el campeonato, de un total de 28 (casi el 40%). Por Santa Laura, también han contribuido con lo suyo Leandro Garate y Rodrigo Piñeiro, con cinco y cuatro tantos, respectivamente.

En deuda

Las apuestas no siempre resultan como se proyectan. Bien lo saben en Universidad Católica, cuyo mercado de fichajes no generó las mejores sensaciones de cara a una temporada exigente, en dos frentes, pero que no arrojó buenos resultados: lejos del pentacampeonato y eliminado de la Copa Libertadores. Los datos son lapidarios con el aporte de Yamil Asad y Lucas Melano.

Los que jugaron menos Minutos Álvaro Brun (U. de Chile) 412 Mauro González (Cobresal) 378 Germán Estigarribia (Audax) 318 Rodrigo Gómez (Palestino) 222 Tobías Zárate (Coquimbo) 121 Lucas Melano (UC) 102 Renzo Malanca (Huachipato) 90 Yamil Asad (UC) 84

Entre el total de los analizados en esta nota, Asad es el que tuvo menos minutos jugados: 84. El mediocampista transandino ha estado en cinco partidos y solo en uno desde el inicio: ante La Serena. No anotó ni asistió. Además, el jugador tuvo un accidente en estado de ebriedad apenas arribó al país, lo que puso en una situación difusa su permanencia en San Carlos. La UC tiene el poco agraciado honor de tener a dos de los tres foráneos con menor presencia en la cancha durante la primera rueda. A Yamil Asad se agrega Melano, que sumó 102′. Fue titular ante Ñublense (esa dura derrota por 4-0), aunque su corolario fue su expulsión ante Audax Italiano con solo dos minutos en el campo.

Desde Cruzados admitieron que el plantel tendrá modificaciones, aprovechando el receso. “Estamos evaluando internamente al plantel, van a haber algunos cambios. Puede que algunos jugadores salgan y seguro que otros van a llegar. Estamos viendo opciones, algunas interesantes, pero difíciles”, declaró Juan Tagle, timonel del club, a radio ADN. Para liberar cupos de extranjeros (porque están cubiertos al día de hoy), los sindicados para abandonar el plantel son, precisamente, Asad y Melano.

Álvaro Brun sumó 412 minutos en la primera rueda con la U. FOTO: AGENCIAUNO

En la otra universidad, los resultados tampoco fueron satisfactorios. La U buscó un volante central y, luego de varias alternativas caídas, fichó al uruguayo Álvaro Brun. Pese a que cuando llegó, con Santiago Escobar, se ganó la camiseta de inmediato, después la perdió. Con contrato vigente, el ex City Torque es una de las variantes del cuadro azul para liberar un cupo y así cumplir con los requerimientos de Diego López. Brun jugó 412′, siendo el refuerzo extranjero con menos minutos en la U. Aportó con un gol (a Unión Española).

En tanto, cuando los equipos fichan delanteros, es básicamente para un rol: que sean goleadores. En algunos casos, eso no sucede. Curioso es el caso de Manuel López, de Antofagasta. Brilló en el Ascenso con Deportes Copiapó, recaló en Primera con los Pumas, pero no tiene tantos en el torneo. También quedó en cero Marcelo Estigarribia (La Serena), Tobías Zárate (Coquimbo) y Luis Riveros (Audax). Mientras que el uruguayo Facundo Barceló (O’Higgins) convirtió el primer gol del campeonato y después, nada más.