Colo Colo, Unión Española y Ñublense, los “campeones de invierno” con más bajo puntaje en 27 años

La igualdad sin goles entre Everton y Ñublense en Sausalito cerró la primera rueda del Campeonato Nacional Horas antes, Colo Colo y Ñublense también empataron 0-0, en un encuentro que dejó gusto a poco y que cerró esta etapa del torneo con un liderato compartido entre el Cacique, los chillanejos y Unión Española, con 29 puntos. El registro está lejos de ser anecdótico y, más bien, refleja la baja en el nivel del certamen: nunca antes un o más líderes de invierno en torneos largos habían obtenido una cantidad de puntos tan baja. La referencia se toma desde 1995, cuando se se implementó la regla de los tres puntos por partido ganado. Bajo esa norma de puntuación se han disputado 12 campeonatos anuales, considerando el actual. El repaso no considera los certámenes semestrales que se efectuaron en Chile entre 2002 y 2017 (salvo en 2010, que fue largo producto del terremoto).

El Cacique, no conoce de triunfos en las últimas dos jornadas y tuvo que compatibilizar las obligaciones locales con las que tuvo que afrontar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que terminó por detrás de River Plate y Fortaleza, debiendo conformarse con acceder a la Copa Sudamericana. Una de las caídas que sufrió fue ante los hispanos, en el Santa Laura, por 2-1, en un duelo que disputó con una escuadra mayoritariamente suplente. Igualmente, el equipo de Gustavo Quinteros fue el más goleador (29) y el menos batido del período (10).

Ñublense, en tanto, sorprendió por su buen inicio. Sin embargo, entre marzo y abril pasó por una mala racha y obtuvo apenas un triunfo (contra Everton) en cinco encuentros, sumado a dos empates (Antofagasta y Palestino) y dos derrotas (Unión Española y O’Higgins). Luego la escuadra de Jaime García volvió a despertar y hasta antes de la fecha de este fin de semana acumulaba tres victorias consecutivas. En Macul se cortó ese hilo.

Unión Española completa el trío. A diferencia de los dos casos anteriores, los hispanos tuvieron un arranque muy dubitativo: acumularon dos empates y una derrota en la tres primeras jornadas. Recién en la cuarta fecha lograron su primera victoria del torneo: un sufrido triunfo ante Curicó en La Granja con un tanto sobre el final del partido de Bryan Rabello. Luego, los de Santa Laura cayeron ante la U en la séptima jornada, el 27 de marzo. Desde esa jornada que los dirigidos por César Bravo no conocen de derrotas.

La celebración de Rabello tras el agónico gol ante Curicó en La Granja que le dio el primer triunfo a la Unión Española en el actual torneo, el 28 de febrero. (Foto: Agenciauno)

“Un invento”

A Fernando Díaz, técnico que condujo a Unión Española al título en el Apertura de 2005, le desagrada el rótulo de campeón de invierno. “No existe. No tiene premio. Se ha visto en muchos torneos que hay equipos que parten muy bien y se desinflan. Me pasó con la Unión”, plantea, con una fuerte dosis de autocrítica. Sin embargo, se afirma del parámetro para realizar una evaluación general. “Sí es un parámetro de medición, que refleja un nivel muy básico, con pocos jugadores de nivel, sin un equipo del que uno diga ‘este será el campeón’. No hay ningún equipo que tenga un plantel tan largo como hasta hace un tiempo, incluso el año pasado la UC. En Colo Colo sale un jugador y ya no tiene el mismo poderío. Se lesionaron Cortés y Amor y se les va a complicar, porque no tienen un jugador de la misma categoría. Lo mismo para equipos como Unión o Ñublense, que han tenido buenos inicios y luego se vienen abajo. Entonces, cómo haya terminado la primera rueda, o el famoso campeón de invierno, es solo una medición momentánea, no es ninguna proyección. La UC aunque está lejos, va a empezar a sumar. Se va a acercar”, sostiene el ex timonel del Colegio de Técnicos.

Raúl Toro, vicepresidente de la gremial que agrupa a los entrenadores, es menos categórico. “Para mí, el mejor equipo es Colo Colo, porque ha jugado bastante bien. El único problema que tiene es el desgaste y ha perdido puntos que no debió. También me ha gustado lo que han hecho Ñublense, Unión y Curicó Unido. Las grandes decepciones son dos: Universidad Católica, por donde está y por los partidos que ha perdido. No olvidemos que vienen de ganar cuatro campeonatos, y la U, porque la mala configuración del plantel le está pasando la cuenta. Para mí, siempre deben estar punteando los tres grandes”, analiza.

El ex entrenador de Audax Italiano y San Felipe, entre otros clubes, busca figuras en esta etapa del torneo. “A mí me encantan Víctor Méndez y Bastián Yáñez. Me gusta verlos jugar, porque hacen cosas diferentes. También me ha gustado Juan Martín Lucero, un jugador muy inteligente para moverse en el área. Y de Curicó Unido me llama la atención la estructuración de su plantel. Es un equipo muy equilibrado”, resalta.

Finalmente, repara en la escasez de variantes en las propuestas técnicas y en la falta de jugadores para implementarlas. “No hay propuestas nuevas en lo táctico. Está todo inventado. Ya no hay misterios. Yo hace seis o siete años que no dirijo y jugaba con 4-4-2, con rombo en el medio, y con un 4-2-3-1 que ahora he visto que se aplica bastante. Teniendo buenos jugadores, claros, inteligentes, estás al otro lado. No se saca nada con tener el sistema del Manchester City si no tienes los jugadores que lo puedan interpretar. Sale uno y entra uno mejor. Eso pasa en Chile. Colo Colo tiene 14 jugadores y el resto son jóvenes. Y a los jóvenes los ponen poco. Hay técnicos que quieren imitar, pero no tienen los jugadores. Y hay que tenerlos”, explica.

La UC de Holan en 2020 es el mejor “campeón de invierno”

Por contraparte, en este mismo registro destaca la Universidad Católica del año 2020, adiestrada por Ariel Holan en su primer paso por San Carlos de Apoquindo. En esa campaña, el cuadro de la franja sumó 39 unidades para terminar la primera rueda como líderes, con la diferencia que ese tramo del torneo tuvo 17 fechas producto de que eran más equipos en Primera División (el actual tuvo sólo 15).

Se rompe la hegemonía de los tres grandes

En este ranking de líderes de la primera rueda en torneos largos, Colo Colo, la U y la UC se repartieron siempre este privilegio; eso hasta ahora. Este año Unión Española y Ñublense se metieron como “líderes de invierno” por primera vez desde 1995 (con la implementación de los tres puntos por partido ganado) y rompieron la hegemonía de los tres grandes de la capital.

La tabla de líderes una vez finalizada la primera rueda desde 1995