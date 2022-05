Nadal le entrega el favoritismo a Djokovic en Roland Garros: “Llevo un año sin jugar contra él y es un gran reto”

Rafael Nadal y Novak Djokovic se preparan con todo para el que será un duelo clave en sus aspiraciones por conseguir el título de Roland Garros. Ambos tenistas se enfrentarán este martes (14.45 horas) por un cupo en las semifinales del torneo en uno de los duelos clásicos que paralizan al mundo.

Claro que en esta oportunidad el español le entrega todo el favoritismo a su rival, pues considera que el balcánico llega mucho mejor preparado a esta instancia, debido a que viene de una serie de nueve victorias consecutivas que lo llevaron a quedarse con el título del Masters de Roma y llega sin ceder ningún set en París.

Así lo dejo ver en la conferencia de prensa previa al partido. “Espero estar lo suficientemente bien para entrenar mañana. Llevo un año sin jugar contra Djokovic y es un gran reto. Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza”, declaró el manacorí en conferencia de prensa.

El físico es algo que puede terminar pasando la cuenta al actual número 5 de la clasificación ATP, en especial después de que el canadiense Felix Auger-Aliassime lo obligara a disputar cinco sets para llegar a los cuartos de final.

“Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros”, apuntó Nadal.

Por su parte, Djokovic viene con un paso arrollador. El número 1 no ha perdido ningún set en su paso por París y se ilusiona con alcanzar su tercera corona de Roland Garros, igualar a 21 los grandes ganados con Nadal en el torneo que mejor se le da al español.

Por lo mismo, Nadal apunta a los detalles, como lo puede ser jugar de día con luz natural o de noche. “El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros”, aseguró.

En cuanto al favoritismo, Nadal señala que “en esta ocasión, junto a la de 2015, son las dos veces en la que él es más claramente favorito. Las otras veces yo era un poquito más o 50/50″.