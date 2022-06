DT de Pachuca revela uno de los deseos de Diego López, el nuevo DT de la U: “Se quiere llevar a Jesús Trindade”

El nuevo director técnico de Universidad de Chile, Diego López, comenzará a trabajar este lunes en el Centro Deportivo Azul. Sin embargo, la búsqueda de los tres refuerzos que puede traer este segundo semestre comenzó hace ya un par de semanas.

Y es aquí donde aparece Jesús Trindade. El jugador uruguayo de 28 años es prioridad para López, pues no solo necesita a un volante central para afirmar el mediocampo bullanguero, también se puede transformar en su hombre de confianza dentro del campo.

La razón es que ambos ya trabajaron juntos en Peñarol, donde el estratega lo saca de la defensa para colocarlo en su actual puesto, con tal éxito que salen campeones el año 2019 y Trindade es vendido al Pachuca de México dos años después.

Equipo desde el cual llegó la confirmación que el nacido en el Salto estaba siendo tentado por su ex jefe. “Nosotros queremos contar con él, pero sabemos que hay gente interesada por él por lo que hizo anteriormente en Peñarol y por lo que hizo con nosotros también, cuando le tocó jugar. Sé que Memo (Diego) López lo quiere llevar a Universidad de Chile”, aseguró el adiestrador de los aztecas, Guillermo Almada, en conversación con Radio Sport de Uruguay.

Pero DT no sólo se quedó en las palabras, pues prácticamente le compró los pasajes a su pupilo, pues no es titular en su oncena y sólo lo ha usado 298 minutos en lo que va de temporada. “Yo siempre les digo a quienes no juegan en mis equipos, que si encuentran una oportunidad que yo no les puedo brindar para tener minutos, le vamos a abrir las puertas, porque no puedo ser tan egoísta de retener a un jugador que no estoy utilizando todos los minutos que él quisiera”, concluyó Almada.

Claro que las cosas no serán tan fáciles, pues Trindade tiene contrato vigente con los mexicanos y su salida le costará varios miles de dólares al Romántico Viajero. Además, el oriental tiene que estar dispuesto a perder dinero mensualmente, pues los sueldos en la liga chilena están muy por debajo de lo que se cancela en la nación del norte.