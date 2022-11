La promesa de Juan Pablo Gómez, el primer refuerzo de la U: “Estoy convencido de que las cosas van a mejorar el próximo año”

Una semana llena de emociones está viviendo Juan Pablo Gómez. Es que a su sentida despedida de Curicó Unido, donde fue titular en los 26 juegos que disputó y alcanzó una inédita clasificación a la Copa Libertadores, le sumó su llegada a la Universidad de Chile.

O al menos los exámenes médicos previos, pues el jugador de 31 años asistió a una conocida clínica del sector oriente para hacerse los chequeos que anteceden a la concreción de cualquier vínculo laboral en el planeta fútbol. “Si todo sale bien, deberíamos firmar pronto”, le dijo el jugador a Emisora Bullanguera.

Luego, el lateral añadió que “estoy muy contento, por que para mi significa un desafío enorme vestir la camiseta de la U”. Pero no sólo se quedó en las bonitas palabras, además hizo una promesa: “Es un desafío personal inmenso y estoy convencido que las cosas van a mejorar este año y que Universidad de Chile se va a levantar”.

Acto seguido, Gómez dijo que la escuadra laica “es un equipo muy importante y todos sabemos lo que es su hinchada, su gente, por lo que son sueños que uno va cumpliendo y estoy agradecido de estar acá”. Además, anunció que anhela “ser un real aporte para la institución y para mis compañeros”, por lo que no le hará el quite a la pelea por una camiseta que le asegure estar siempre entre los once bendecidos: “Siempre que hay competencia en un plantel, me parece sano, positivo y es necesario para cualquier equipo que quiera elevar el rendimiento”, sentenció.

Por último, el formado en Universidad Católica no se hizo dramas por la ausencia de una cabeza que los dirija. Por que si bien, hay muchos nombres dando vuelta para asumir el cargo que hasta hace unos días ocupaba Sebastián Miranda, aún la concesionaria del Romántico Viajero no anuncia quien ocupará la banca estudiantil durante la temporada 2023. “Son procesos naturales de cada institución y estoy seguro que pronto vamos a comenzar un proceso camino”, concluyó el lateral que marcó un gol en el torneo donde Colo Colo se consagró campeón.