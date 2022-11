Escándalo en Roma: José Mourinho acusa a uno de sus jugadores de “traidor” y le pide que se vaya del club

No le gusta perder. Ni tampoco empatar. José Mourinho quiere ganarlo todo y por eso, no le gustó nada que el Sassuolo les quitara un punto, cuando el encuentro -válido por la Serie A de Italia- ya terminaba. Resultado que desató la furia del estratega y que inició un nuevo escándalo en su carrera.

Es que el luso no contuvo la rabia este miércoles por la tarde y apenas llegó al vestuario del conjunto capitalino le pidió a los funcionarios que lo dejaran solo con sus jugadores. Fue entonces, cuando habló con dos futbolistas: a uno lo felicitó por su actitud en el campo y al otro lo acusó de “traidor” y le pidió que se fuera del club.

“El esfuerzo del equipo fue traicionado por una actitud de un jugador poco profesional. Traicionó a todos los demás. El error es parte del juego, pero no la actitud poco profesional e incorrecta hacia sus compañeros. Lo siento”, reveló el adiestrador en la rueda de prensa posterior al juego.

Luego agregó que “después de los partidos no hablo mucho con el equipo, pero tenía dieciséis jugadores en el campo y me gustó la actitud de quince. No me gustaba uno y le dije que buscara otro equipo en enero, aunque sé que será difícil”.

Rick Karsdorp, el jugador que habría sido acusado por Mourinho, se encuentra a la izquierda en esta foto.

¿A quién se refería Mourinho? Según el diario italiano Corriere dello Sport, el portugués hablaba de Rick Karsdorp. El defensa habría tenido una mala actitud desde el momento en que lo llamaron para que ingresara al campo de juego, donde según el medio citado, “tardó demasiado en volver al banquillo, ponerse la camiseta blanca y entrar. Un miembro de la plantilla le pidió que acelerara pero no hubo forma, hasta el punto de que Mourinho tuvo que darle las indicaciones tácticas mientras el jugador cambiaba”.

Además, el holandés no habría celebrado con entusiasmo el gol de su escuadra, de hecho fue el último que felicitó a Tammy Abraham, cuando abrió la cuenta en el minuto 80. “Mientras todo el equipo vitoreaba un gol que podría haber sido decisivo, se puso nervioso con un compañero que prefirió otra solución de pase. Solo al final de las celebraciones, Karsdorp acudió a Abraham para negociar el gol”, insiste el Corriere.

Por último, en el empate del local (cinco minutos más tarde) y lo que finalmente provocó todo este lío, Karsdorp pierde la marca y permite el centro que terminó con el gol de Andrea Pinamonti y no lo lametó demasiado. “A pesar de todo, lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional”, concluyó el director técnico y sumó un nuevo arrebato a su ya largo historial de polémicas.