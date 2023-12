Una industria que mueve $ 166 mil millones: el detalle de las finanzas del fútbol chileno

¿Cómo están las finanzas del vilipendiado fútbol chileno? Es una interrogante totalmente plausible, tanto para los protagonistas de la industria como para los fanáticos, esos mismos que están pendientes día a día de lo que sucede en su club. Variadas respuestas entrega la sexta edición del Anuario Financiero del Fútbol Chileno de la ANFP, correspondiente a la temporada 2022, levantado en 2023. Es la primera radiografía tras los efectos de la pandemia, que alteraron la actividad a nivel global y, por cierto, en lo criollo. Este documento, de 85 páginas, fue elaborado por la Unidad de Control Financiero del ente ubicado en Quilín 5635.

En efecto, en el informe se hace énfasis en lo complejo que se hizo tratar de recuperarse luego del Covid-19. “Los efectos negativos a largo plazo derivados de esta crisis sanitaria tardarán años en ser superados completamente, pero el esfuerzo de activación operativa realizado por el conjunto de nuestros clubes asociados y de la propia asociación, han contribuido de forma decisiva para contener los efectos inmediatos y crear las condiciones de una recuperación paulatina y sostenible en los próximos años”, manifiesta el documento en su resumen introductorio.

Vamos a los datos duros. Las cifras registradas por todos los clubes en la temporada 2022 (se incluyen las tres categorías profesionales) totalizaron $ 166.570 millones de pesos de ingresos ordinarios, distribuidos de la siguiente manera: $ 132.152 millones en Primera División, $ 33.090 millones en el Ascenso y $ 1.328 millones en la Segunda División. El crecimiento fue del 32%, generado principalmente por la mejora en las transferencias y el incremento en la venta de entradas. Con esto, se supera marcadamente la barrera establecida en 2019, luego de la notoria contracción sucedida en 2020 y 2021 a raíz de la crisis sanitaria. En el curso 2019, interrumpido anticipadamente por el estallido social, los ingresos totales fueron de $ 139.962 millones.

La distribución total de los montos ordinarios de los clubes se reparte en cuatro grandes ítems. El informe reafirma que el sostenedor principal de la actividad es la televisión (TNT Sports es el socio de la ANFP para la emisión de Primera, la B y la Copa Chile). El 42% de los ingresos corresponden a los derechos de TV ($ 70.745 millones). Dicho de otra manera, es la viga maestra de la actividad.

FOTO: AGENCIAUNO

Luego aparecen los ingresos comerciales, como las camisetas y la publicidad en los estadios, entre otros, que equivalen al 23% ($ 37.867 millones). En tercer lugar están las transferencias, con el 14% ($ 23.703 millones). El cuarto ítem es la venta de entradas, solo el 11% ($ 18.133 millones).

Transferencias

Si bien es cierto que se refleja un crecimiento de las cifras en las transferencias, no es menos cierto señalar que los guarismos son propios de una competencia que no está en la élite continental. En la temporada 2022, por concepto de salida de jugadores, los clubes generaron US$ 20,3 millones, siendo el precio promedio por traspaso US$ 1.258.000. La transferencia de Pablo Solari a River Plate fue el valor más elevado (US$ 5 millones). Eso es respecto a lo general. Remitiéndose exclusivamente a los jugadores nacionales, el informe detalla que la salida de chilenos reportó un aumento del 182% en comparación con 2021, registrando un total de US$ 12,2 millones, aportando un 60% de los ingresos totales. El traspaso más relevante fue el de Marcelino Núñez al Norwich City de Inglaterra, por US$ 3 millones.

¿El campeonato chileno es longevo? Revisando los datos de la distribución de jugadores por edad, se denota que más del 70% de los provenientes del extranjero tienen entre 18 y 29 años. Siendo más específico, 75 de un total de 162 tienen entre 24 y 29 años. Con respecto a los chilenos, el informe resalta una mejora en la exportación temprana de futbolistas del país. Los elementos entre 18 y 29 años representan el 68% del total.

El bolsillo

El informe también expone los costos del primer equipo. Para el desarrollo de la temporada en cuestión, los clubes del fútbol profesional desembolsaron un total de $ 55.549 millones por concepto de remuneraciones de jugadores, superando en un 17% al gasto bruto del curso 2021 (sobre los $ 47 mil millones). Con respecto a la nacionalidad de los futbolistas, el costo total del salario bruto de los 1.377 jugadores que conformaron los torneos nacionales se distribuye fundamentalmente en 1.128 chilenos, abarcando un 67%, que implica una cifra de $ 37.025 millones. Después aparecen los 168 representantes argentinos, recibiendo el 23% ($ 12.964 millones). La colonia transandina es la legión extranjera más numerosa en el balompié local. De hecho, juntando chilenos y argentinos se llega al 90% del total del gasto en futbolistas. El 10% restante corresponde a las otras nacionalidades (uruguayos, venezolanos, paraguayos y más).

Donde las cifras son igual de holgadas es en relación con el gasto en los cuerpos técnicos, el que aumentó un 12% en relación con la temporada previa, representando un 15% del total del costo de la plantilla anual, que alcanzó $ 10.158 millones. En 2022, entre directores técnicos, ayudantes, preparadores físicos y preparadores de arqueros, sumaron 339 profesionales, de los cuales el 74% (252) son chilenos y el 20% (68) son argentinos, recibiendo entre ambos anualmente $ 9.428 millones, lo que representa el 93% del gasto bruto total en esta área.

De lo general a lo particular. El informe también revela el sueldo bruto promedio por posición. Como es relativamente lógico, se pagan más por los goles. En efecto, son los delanteros quienes tienen un salario más elevado. En la Primera División, el promedio en 2022 llegó a los 9,5 millones de pesos, creciendo respecto a los $ 7,1 millones de 2021. En el Ascenso, las cifras son casi idénticas: $ 2,2 millones en 2022, y $ 2,1 millones en 2021. En la Segunda División, el promedio alcanzó los 800 mil pesos.

Fernando Zampedri disputa una pelota. FOTO: AGENCIAUNO

Después de los atacantes, los mejores pagados son los mediocampistas, con un promedio en Primera de $ 6,1 millones, subiendo en 900 mil pesos respecto a la campaña anterior. En el torneo de la B, la media llegó a los $ 2,3 millones. Posteriormente asoman los defensas. En la máxima categoría, el sueldo bruto promedio alcanzó los $ 5,4 millones, mientras que en la división de plata se llegó a los $ 2,2 millones. En Segunda, se estacionó en los 600 mil pesos. En Primera División, la única posición del campo que tuvo una disminución (leve) fue la de los arqueros. Si en 2021 fue un promedio de $ 4,9 millones, al año siguiente bajó a los $ 4,8 millones.

Clubes

El ranking de ingresos ordinarios de los equipos lo encabeza Colo Colo. Contando todos los ítems (ticketing, derechos de TV, comercial, transferencias y otros), el Cacique registró una entrada de $ 28.847 millones en 2022. Le siguió Universidad Católica con $ 23.521 millones. El tercero, a 9.000 millones de pesos de distancia con los cruzados, es Universidad de Chile. Los azules ingresaron $ 14.516 millones. El cuarto fue Unión Española, con $ 7.759 millones.

Otro aspecto en el cual lidera Colo Colo es en el costo promedio del plantel. El informe ubica a los albos como la plantilla más costosa de la Primera División con $ 740 millones. Cabe recordar que en 2022 fueron los campeones, de la mano de Gustavo Quinteros (hoy flamante técnico de Vélez) y con actuaciones destacadas de Juan Martín Lucero, Gabriel Costa y Gabriel Suazo, quienes partieron posteriormente, además del argentino Solari. Por contraparte, el plantel más económico fue el de Audax Italiano, con $ 119 millones.