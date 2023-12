Impacto mundial por el delicado estado de salud de Franz Beckenbauer: “Si dijera que está bien, estaría mintiendo”

Hay preocuopación en el mundo del fútbol y principalmente en Alemania. Franz Beckenbauer no lo pasa bien. El exdefensor provoca inquietud, pues está pasando por un delicado estado.

El otrora zaguero, de 78 años, está enfermo. Lleva un tiempo combatiendo por la estabilidad de su salud. De hecho, hace tiempo que no aparece de forma pública. Está alejado del mundo mediático desde abril, todo producto del empeoramiento de su condición física.

El prestigioso medio Bild indicó que “tiene altibajos constantes”. El diario Spiegel, en tanto, alertó la semana pasada, afirmando que cualquier sobresalto a nivel emocional podría ponerlo en “riesgo grave”, ya que ha sufrido un “deterioro significativo” que afecta su juicio y memoria.

El deterioro del Káiser

Walter, su hermano, profundiza y entrega detalles del momento que pasa uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y la máxima leyenda del fútbol alemán: “No se encuentra bien”.

“Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”, complementó el pariente del otrora futbolista en el documental que está produciendo la televisión alemana, que lleva el apellido de la máxima figura del balompié teutón: “Beckenbauer”. El registro audiovisual fue producido por el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania (ARD) y será publicado el próximo 2 de enero.

Eso sí, Der Kaiser, que actualmente vive en Austria, no aparece en el documental debido a su retiro de la vida pública, según señaló el sitio alemán anteriormente mencionado.

En 2022, previo a la Copa del Mundo de Qatar, Beckenbauer habló sobre su salud. En ese entonces señaló que no iba a poder estar presente en la cita planetaria porque había sufrido un “infarto en el ojo” y que no podía ver nada con su pupila derecha. “Tuve el llamado infarto en un ojo. Lamentablemente ya no puedo ver nada con el derecho y tengo que tener cuidado con mi corazón”, indicó en aquella oportunidad.

El exjugador del Bayern Múnich es considerado como el mejor futbolista alemán de todos los tiempos. Ganó dos medallas dos Mundiales en su carrera. En 1974 ganó el certamen como jugador mientras que en 1990 lo hizo como entrenador. Además, se coronó la Eurocopa de 1972 y obtuvo dos Balones de Oro (1972 y 1976).