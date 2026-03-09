SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    El ariete volvió del retiro para poder ayudar a conseguir el sueño mundialista, pero el técnico de la selección, Óscar Villegas, decidió no sumarlo al plantel que viajará a México.

    Por 
    Diego Donoso
    Moreno Martins es uno de los goleadores históricos de las Eliminatorias Sudamericanas. FOTO: CONMEBOL

    El 11 de junio inicia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Quedan pocos meses para que comience a disputarse el certamen más importante de selecciones, pero aún no se conocen a todos los participantes, ya que quedan seis cupos por definir.

    El repechaje para determinar a los últimos clasificados será a finales de marzo, los días 26 y 31. Cuatro de los lugares son para naciones europeas, mientras que los dos restantes se disputan entre las demás conferencias.

    Nueva Caledonia chocará con Jamaica y el ganador enfrentará a República Democrática del Congo. Por otro lado, Bolivia jugará con Surinam y el siguiente rival será Irak.

    El conjunto sudamericano ya presentó su nómina para ir a disputar una posible clasificación a la Copa del Mundo en Monterrey, México. Sin embargo, el entrenador de la Verde, Óscar Villegas, sorprendió al dejar fuera de la lista al goleador histórico del país, Marcelo Moreno Martins.

    Un histórico fuera del repechaje

    El Matador se retiró del fútbol en abril de 2024 con la camiseta del Cruzeiro de Brasil, club en el que jugó en tres períodos de su carrera y donde se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia de los Raposa.

    Sin embargo, decidió volver a ponerse las botas en febrero de este año, con la intención de poder estar en el repechaje del Mundial y aportar a romper con 32 años en los que Bolivia no ha ido a una Copa del Mundo.

    El delantero se unió a Oriente Petrolero y anotó dos goles de penal en dos encuentros, en los cuales jugó los minutos finales. Las anotaciones de Flecheiro no bastaron para darle un lugar entre los 28 futbolistas que viajarán a México.

    Moreno Martins convirtió en 31 ocasiones con la camiseta de su selección en 107 partidos. Su último encuentro con los Altiplánicos fue en 2023.

    Bolivia deberá superar a dos rivales para intentar lograr el sueño mundialista. El jueves 26 de este mes chocará con Surinam y si consigue imponerse podrá estar en el duelo definitorio ante Irak.

    Más sobre:Marcelo Moreno MartinsBoliviaMundial 2026RepechajeÓscar VillegasFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Lo más leído

    1.
    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    2.
    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    3.
    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    4.
    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando
    Chile

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones
    Negocios

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano
    El Deportivo

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso