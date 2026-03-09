Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

Moreno Martins es uno de los goleadores históricos de las Eliminatorias Sudamericanas. FOTO: CONMEBOL

El 11 de junio inicia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Quedan pocos meses para que comience a disputarse el certamen más importante de selecciones, pero aún no se conocen a todos los participantes, ya que quedan seis cupos por definir.

El repechaje para determinar a los últimos clasificados será a finales de marzo, los días 26 y 31. Cuatro de los lugares son para naciones europeas, mientras que los dos restantes se disputan entre las demás conferencias.

Nueva Caledonia chocará con Jamaica y el ganador enfrentará a República Democrática del Congo. Por otro lado, Bolivia jugará con Surinam y el siguiente rival será Irak.

El conjunto sudamericano ya presentó su nómina para ir a disputar una posible clasificación a la Copa del Mundo en Monterrey, México. Sin embargo, el entrenador de la Verde, Óscar Villegas, sorprendió al dejar fuera de la lista al goleador histórico del país, Marcelo Moreno Martins.

Un histórico fuera del repechaje

El Matador se retiró del fútbol en abril de 2024 con la camiseta del Cruzeiro de Brasil, club en el que jugó en tres períodos de su carrera y donde se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia de los Raposa.

Sin embargo, decidió volver a ponerse las botas en febrero de este año, con la intención de poder estar en el repechaje del Mundial y aportar a romper con 32 años en los que Bolivia no ha ido a una Copa del Mundo.

El delantero se unió a Oriente Petrolero y anotó dos goles de penal en dos encuentros, en los cuales jugó los minutos finales. Las anotaciones de Flecheiro no bastaron para darle un lugar entre los 28 futbolistas que viajarán a México.

Moreno Martins convirtió en 31 ocasiones con la camiseta de su selección en 107 partidos. Su último encuentro con los Altiplánicos fue en 2023.

Bolivia deberá superar a dos rivales para intentar lograr el sueño mundialista. El jueves 26 de este mes chocará con Surinam y si consigue imponerse podrá estar en el duelo definitorio ante Irak.