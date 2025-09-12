SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El portazo del DT de Bolivia al regreso a la Selección de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

Óscar Villegas no considera una buena idea el regreso a la actividad del histórico delantero boliviano que se retiró el año pasado.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Jonathan Mancilla/Photosport Jonathan Mancilla/Photosport

Bolivia es una fiesta. Este martes, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el elenco altiplánico venció por la cuenta mínima a Brasil y, gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el cupo de repechaje de Conmebol. Con esto, tendrán la chance de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

Lo sucedido generó una locura en el país vecino, a tal punto que Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección boliviana y que se había retirado en 2024, se postuló para regresar a la actividad y disputar el repechaje y un eventual Mundial.

“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, dijo el artillero que marcó 31 tantos con la camiseta verde.

Foto: Andrés Piña/Photosport Andrés Piña/Photosport

El portazo del DT

Sin embargo, la tarde de este miércoles, Óscar Villegas, consultado por las palabras de Martins, descartó una posible nominación: “No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”.

“Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”, añadió.

Además, el estratega valoró lo obtenido: “Para nosotros es un logro importante, tomando en cuenta que nos encontramos cuando asumimos este reto en el último lugar en la séptima fecha con 3 puntos, y hoy tenemos el repechaje. Es de mucha alegría y satisfacción y tenemos el deseo de seguir adelante y lograr el paso al Mundial”.

Por último, no escondió que el hecho de jugar en El alto fue un factor importante para meterse en el repechaje: “Efectivamente, se habla de la altura. A nosotros también nos cuesta, es como Ecuador que nos lleve a una ciudad caliente y a las otras selecciones las lleva a Quito, son posibilidades que cada país tiene para encontrar su mejor rendimiento. Nosotros, de hecho, estamos con un plantel joven de Sudamérica, es el de mejor promedio de edad y hemos iniciado el cambio generacional que nos ha dado la posibilidad de repechaje. Tenemos que aprovechar las fechas FIFA, tenemos hasta marzo para llegar muy bien a nuestra fecha de repechaje”.

Lee también:

Más sobre:FútbolMarcelo Moreno MartinsBoliviaRepechaje

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete
Chile

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros
Negocios

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Parlamentarios de oposición plantean acotar próxima alza del sueldo mínimo solo al IPC para no perjudicar el empleo

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia
Tendencias

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Estas son las 6 principales amenazas en ciberseguridad que enfrentan Chile y Latinoamérica, según Kaspersky

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile
El Deportivo

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

El portazo del DT de Bolivia al regreso a la Selección de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

Monto histórico: el millonario premio que se llevan Canelo Álvarez y Terence Crawford por su pelea en Las Vegas

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet
Cultura y entretención

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México
Mundo

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud