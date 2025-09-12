El portazo del DT de Bolivia al regreso a la Selección de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

Bolivia es una fiesta. Este martes, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el elenco altiplánico venció por la cuenta mínima a Brasil y, gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el cupo de repechaje de Conmebol. Con esto, tendrán la chance de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

Lo sucedido generó una locura en el país vecino, a tal punto que Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección boliviana y que se había retirado en 2024, se postuló para regresar a la actividad y disputar el repechaje y un eventual Mundial.

“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, dijo el artillero que marcó 31 tantos con la camiseta verde.

El portazo del DT

Sin embargo, la tarde de este miércoles, Óscar Villegas, consultado por las palabras de Martins, descartó una posible nominación: “No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”.

“Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”, añadió.

Además, el estratega valoró lo obtenido: “Para nosotros es un logro importante, tomando en cuenta que nos encontramos cuando asumimos este reto en el último lugar en la séptima fecha con 3 puntos, y hoy tenemos el repechaje. Es de mucha alegría y satisfacción y tenemos el deseo de seguir adelante y lograr el paso al Mundial”.

Por último, no escondió que el hecho de jugar en El alto fue un factor importante para meterse en el repechaje: “Efectivamente, se habla de la altura. A nosotros también nos cuesta, es como Ecuador que nos lleve a una ciudad caliente y a las otras selecciones las lleva a Quito, son posibilidades que cada país tiene para encontrar su mejor rendimiento. Nosotros, de hecho, estamos con un plantel joven de Sudamérica, es el de mejor promedio de edad y hemos iniciado el cambio generacional que nos ha dado la posibilidad de repechaje. Tenemos que aprovechar las fechas FIFA, tenemos hasta marzo para llegar muy bien a nuestra fecha de repechaje”.