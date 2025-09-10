Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U

La Supercopa suma una nueva dificultad. Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, determinó la suspensión de las obras que se realizan en el estadio Santa Laura, lo que compromete la realización del encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo 14, a las 15 horas, en el tradicional recinto de Unión Española.

“Las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización”, explicó la autoridad en el programa Podría Ser Otra Cosa, de radio Bío-Bío.

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa

La drástica conclusión se deriva de la inspección técnica realizada este miércoles al reducto hispano. “La acción que tomamos es paralizar las obras, que no podrán continuar hasta que se regularicen y tengan el permiso del Consejo de Monumentos", estableció.

“A diferencia de lo que dice el delegado presidencial, son bastante incompletas. Estamos a cuatro días del partido, son cuatro fosas y solamente en una hay un avance importante”, evaluó en la entrevista.

En ese escenario, la determinación de Iglesias es radical y amenaza el choque entre albos y azules. “El partido del fin de semana, si se juega, se va a jugar con obras. La posición que tengo como alcalde y la posición que tiene el ministro Cordero, es que el partido no se debiera jugar mientras hayan obras en el estadio. La posición que tiene que tomar el delegado es si se juega con obras o no. Eso es lo que tiene que zanjar”, expresó.

“Quienes se tienen que poner de acuerdo hoy son los entes de gobierno. El delegado presidencial tiene una posición distinta a la que tiene el ministro. Quien tiene la facultad de autorizar es el delegado presidencial pero hay una discordancia. Estamos quienes creemos que mientras haya obras no se puede realizar el partido versus la delegación y la ANFP, quienes creen que no es motivo para suspender”, amplió, en la línea de que el encuentro no se debe disputar.

El edil aludió, también, a la serie de problemas que ha enfrentado el duelo desde el punto de vista organizativo. “Todo en este partido ha sido al lote, desde el principio. El ingreso de personas mayores y menores de cierta edad, de la separación imposible entre las hinchadas, que el partido se ha cambiado de fecha y lugares”, sentenció.

“No hay que olvidar que es una final entre Universidad de Chile y Colo Colo, entre los dos equipos más grandes del país en un momento donde hay tensiones entre ambas hinchadas. El hecho de que tengan que restringir las barras es la demostración más clara de que la ANFP no tiene la capacidad para organizar un evento”, concluyó.