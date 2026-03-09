SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano

    El delantero uruguayo sigue sin poder sumar minutos tras sufrir una rebelde sinovitis en la rodilla izquierda. Esta semana será clave para definir su futuro.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Rivero sufre una lesión en su rodilla izquierda. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Fue uno de los fichajes más celebrados por la gerencia técnica de Universidad de Chile, la cual encabeza Manuel Mayo. Sin embargo, con el correr de los partidos, Octavio Rivero se transformó en el segundo dolor de cabeza más grande de los azules, el primero es el rendimiento del equipo, y esto causa preocupación en el directorio de Azul Azul.

    Es que las explicaciones que entregan en La Cisterna no convencen del todo a la instancia máxima de la sociedad anónima estudiantil y hay dudas sobre si el delantero rioplatense llegó o no lesionado al Centro Deportivo Azul.

    No obstante, la respuesta oficial es que Rivero sufrió la sinovitis que afecta el hueso y los cartílagos de la rodilla izquierda en el primer amistoso de la temporada ante Universitario de Lima.

    Sin embargo, esto también genera molestia entre quienes gerencian el equipo que representa a la Universidad de Chile. Ellos creen que se debió apurar la operación a la extremidad para perder el menor tiempo posible en la recuperación, pues en los próximos día comienza la Copa de la Liga y al menos habrá un par de semanas sin campeonato nacional.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El plan de Meneghini para Rivero

    Pero el plan del cuerpo técnico fue ir probando al delantero. La idea era que el ariete tuviera un programa especial de entrenamiento que le permitiera desinflamar la rodilla y jugar sin dolor. Fue lo que probaron ante Audax Italiano y Palestino, pero sin resultados positivos. Y aunque se pensó en pasar por el quirófano, la respuesta de Meneghini fue tajante: “no está pensado operarlo”.

    Por lo mismo, se está trabajando con el goleador para que pueda ingresar a la convocatoria del duelo con Coquimbo Unido el fin de semana o llegue a sumar minutos con La Serena el 20 de marzo (Copa de la Liga). Pero si no mejora su diagnóstico, finalmente será intervenido quirúrgicamente la semana venidera.

    De ser así, Universidad de Chile se quedará sin su fichaje más anhelado durante tres o cuatro meses, por lo que deberá esperarlo hasta la segunda rueda para poder contar con él. Algo que podría abrir una extraordinaria ventana de fichaje para los laicos, ya que está estipulado que cualquier equipo que sufra la pérdida de un jugador por más de 120 días puede informarlo a la ANFP hasta 15 días corridos después del primer diagnóstico y contratar un nuevo futbolista.

    Eso sí, Mayo deberá darle una explicación convincente a los directores pues Rivero ya sufrió este problema en Ecuador el año pasado y estuvo 43 días sin jugar. Además, en Unión Española y Unión La Calera presentó los mismos problemas y sumó pocos minutos, por lo que hoy todos dudan del estado en el que llegó Rivero.

