¿Se tiene que operar? La rebelde lesión de Octavio Rivero que tiene en alerta a la U

Con el equipo sin triunfos y a días de recibir al puntero Deportes Limache, Octavio Rivero encendió las alarmas en Universidad de Chile. El delantero uruguayo presentó nuevamente molestias en la rodilla derecha durante esta semana, lo que pone en duda su presencia este domingo 22 de febrero en el Estadio Nacional ante los Tomateros. Aunque el dolor esté presente, el cuerpo médico descarta la posibilidad de operación, según pudo averiguar El Deportivo.

El momento no es el mejor para el equipo de Francisco Meneghini. La U suma tres partidos sin ganar en el torneo nacional y necesita un triunfo antes del superclásico ante el Colo Colo. Sin embargo, además de los resultados, el técnico enfrenta un nuevo problema: su principal refuerzo ofensivo no ha podido entrenar a la par del plantel.

El atacante llegó a Universidad de Chile el pasado 11 de enero, luego de tres temporadas en Barcelona de Ecuador, con la misión de reforzar el ataque junto a Eduardo Vargas tras las salidas de Leandro Fernández y Lucas Di Yorio. Una instancia donde aseguró estar feliz con su llegada: “Es un paso muy importante y estoy en el mejor momento de mi carrera”, declaró en su presentación.

Una lesión conocida

A pesar de contar con la titularidad en el Romántico Viajero, sus molestias físicas persisten. La dolencia, sin embargo, viene hace varios meses. Desde su paso por el club ecuatoriano, el uruguayo padece una sinovitis en la rodilla que lo mantuvo 43 días fuera de las canchas, perdiendo todo junio y parte de julio del año pasado. Una lesión que le provoca inflamación, acumulación de líquido y constantes molestias en el cartílago.

En ese periodo, el delantero incluso viajó a Uruguay durante una semana para realizar un tratamiento especializado, acompañado por un médico del club ecuatoriano. Tras ese proceso, logró recuperarse completamente y finalizar la temporada sin inconvenientes físicos, superando además los exámenes médicos previos a su llegada a Universidad de Chile. En 2021, además, fue operado de los ligamentos cruzados en esa misma rodilla cuando defendía los colores de Unión La Calera.

Por ahora, el cuerpo médico intenta evitar el quirófano para que el delantero no quede fuera por un periodo prolongado. De todas formas, todo indica que la recuperación de Rivero será clave para que Universidad de Chile pueda contar con una carta de gol en un momento donde el equipo necesita mejorar su rendimiento y comenzar a sumar triunfos en el Campeonato Nacional.