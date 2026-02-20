SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Se tiene que operar? La rebelde lesión de Octavio Rivero que tiene en alerta a la U

    El delantero uruguayo no entrena con normalidad por una sinovitis que lo tiene en duda para el duelo ante Deportes Limache.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Rivero ya posó con la camiseta de su nuevo club, Universidad de Chile. Foto: @udechile.

    Con el equipo sin triunfos y a días de recibir al puntero Deportes Limache, Octavio Rivero encendió las alarmas en Universidad de Chile. El delantero uruguayo presentó nuevamente molestias en la rodilla derecha durante esta semana, lo que pone en duda su presencia este domingo 22 de febrero en el Estadio Nacional ante los Tomateros. Aunque el dolor esté presente, el cuerpo médico descarta la posibilidad de operación, según pudo averiguar El Deportivo.

    El momento no es el mejor para el equipo de Francisco Meneghini. La U suma tres partidos sin ganar en el torneo nacional y necesita un triunfo antes del superclásico ante el Colo Colo. Sin embargo, además de los resultados, el técnico enfrenta un nuevo problema: su principal refuerzo ofensivo no ha podido entrenar a la par del plantel.

    El atacante llegó a Universidad de Chile el pasado 11 de enero, luego de tres temporadas en Barcelona de Ecuador, con la misión de reforzar el ataque junto a Eduardo Vargas tras las salidas de Leandro Fernández y Lucas Di Yorio. Una instancia donde aseguró estar feliz con su llegada: “Es un paso muy importante y estoy en el mejor momento de mi carrera”, declaró en su presentación.

    Una lesión conocida

    A pesar de contar con la titularidad en el Romántico Viajero, sus molestias físicas persisten. La dolencia, sin embargo, viene hace varios meses. Desde su paso por el club ecuatoriano, el uruguayo padece una sinovitis en la rodilla que lo mantuvo 43 días fuera de las canchas, perdiendo todo junio y parte de julio del año pasado. Una lesión que le provoca inflamación, acumulación de líquido y constantes molestias en el cartílago.

    En ese periodo, el delantero incluso viajó a Uruguay durante una semana para realizar un tratamiento especializado, acompañado por un médico del club ecuatoriano. Tras ese proceso, logró recuperarse completamente y finalizar la temporada sin inconvenientes físicos, superando además los exámenes médicos previos a su llegada a Universidad de Chile. En 2021, además, fue operado de los ligamentos cruzados en esa misma rodilla cuando defendía los colores de Unión La Calera.

    Por ahora, el cuerpo médico intenta evitar el quirófano para que el delantero no quede fuera por un periodo prolongado. De todas formas, todo indica que la recuperación de Rivero será clave para que Universidad de Chile pueda contar con una carta de gol en un momento donde el equipo necesita mejorar su rendimiento y comenzar a sumar triunfos en el Campeonato Nacional.

    Más sobre:Universidad de ChileFrancisco MeneghiniOctavio RiveroFútbolLiga de PrimeraFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Lo más leído

    1.
    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro
    Chile

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico
    Tendencias

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 años de dominio en la Uruguay Cup
    El Deportivo

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 años de dominio en la Uruguay Cup

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Nueva casa, refuerzos y otra franquicia en competencia: los detalles de la temporada de Selknam en el Súper Rugby Américas

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir
    Mundo

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

    La administración Trump amplía la capacidad del ICE para detener a refugiados legales en su último memorando

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?