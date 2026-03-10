Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

Una muy mala noticia había recibido hace algunos días el Real Madrid y la selección brasileña. El delantero de los merengues Rodrygo Goes había sufrido una rotura de ligamentos de la rodilla durante el duelo contra Getafe y quedó descartado por el resto de la temporada, por lo que se perderá el Mundial de Norteamérica 2026.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el club de la capital española en sus redes sociales.

Y este martes llegó un nuevo parte médico sobre el jugador. “Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Rodrygo comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación”, dieron a conocer a través de la página oficial del club.

El lamento del jugador y el apoyo de Neymar

La semana pasada, el jugador de 25 años había compartido algunas palabras con sus seguidores en las redes sociales. “Uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía”, compartió en una publicación en Instagram.

Aquellas palabras encontraron eco en Neymar, quien le mostró su apoyo. “Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza”, comenzó señalando el 10 que en 2023 sufrió una lesión que lo apartó de las canchas por cerca de un año.

“¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo) Solo te pido una cosa... ‘Cuida tu cabeza’. Ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor...”, continuó.

“Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora… pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios? Hermanito... MANTENTE FUERTE, estoy seguro de que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, cerró Neymar.

Duro revés

Cabe señalar que el partido contra Getafe había significado el regreso del brasileño a las canchas tras casi un mes de ausencia por una lesión en el isquiotibial.

El atacante se había perdido los encuentros contra Valencia, Real Sociedad y Osasuna en LaLiga, y la eliminatoria completa frente a Benfica en la Champions League.

A nivel de selección, Rodrygo había sido parte de los cuatro amistosos que desarrolló el Scratch tras el término del proceso de las Eliminatorias. Convirtió un doblete en el 5-0 a Corea del Sur y entregó una asistencia en el 2-0 contra Senegal.