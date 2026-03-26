SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las claves de Cabo Verde, la selección mundialista que aparece como el primer rival de la Roja de Nicolás Córdova en 2026

    El cuadro africano se medirá ante la selección chilena en Nueva Zelanda, en el primer encuentro del FIFA Series.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Las claves de Cabo Verde, la selección mundialista que aparece como el primer rival de la Roja de Nicolás Córdova en 2026. Foto: @fcfcomunica Bruno da Moura

    Cabo Verde será el primer rival de Chile en 2026. El cuadro africano llega a ese cruce en un momento histórico. Por primera vez clasificó a una Copa del Mundo, en un contexto marcado por la ampliación del torneo a 48 equipos. Ante la Roja juegan este viernes a las 00 horas.

    El país es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Está compuesto por diez islas (nueve habitadas) y cuenta con una superficie aproximada de 4.033 kilómetros cuadrados. Con cerca de 483 mil habitantes, se convirtió en el país de menor territorio en clasificar a un Mundial, superando el registro que hasta ahora tenía Qatar, que fue local en 2022. En términos de población, solo Islandia había alcanzado un logro comparable en la historia reciente del torneo.

    La clasificación se selló el 13 de octubre de 2025, tras una victoria por 3-0 sobre Esuatini en la última fecha de las Eliminatorias. Los goles fueron convertidos por Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira.

    El proceso representa el punto más alto de un crecimiento sostenido en el fútbol caboverdiano durante la última década. La selección había dado señales de progreso en 2013, cuando clasificó por primera vez a la Copa Africana de Naciones y alcanzó los cuartos de final. Dos años después repitió presencia en el torneo continental, aunque quedó eliminada en la fase de grupos. En el ciclo más reciente, también participó en las ediciones de 2021 y 2023, consolidando su presencia en el escenario africano.

    Un modelo basado en la diáspora

    El desarrollo del seleccionado de Cabo Verde está estrechamente vinculado a su diáspora. El país presenta una de las tasas de emigración más altas del mundo y una parte significativa de su población reside en Europa, especialmente en Portugal, Francia y Países Bajos. Esa realidad demográfica condicionó la construcción de su plantel.

    La federación adoptó una política de reclutamiento de futbolistas nacidos en el exterior, pero con ascendencia caboverdiana. Muchos de ellos se formaron en academias europeas. El modelo es similar al de otras selecciones africanas que dependen de jugadores formados en sistemas deportivos más desarrollados.

    La estructura del fútbol local sigue siendo limitada. El campeonato local es de carácter amateur y se organiza por islas. En ese contexto, el salto competitivo se explica principalmente por la integración de futbolistas que militan en el extranjero.

    Hoy los jugadores eligen Cabo Verde. Algo impensado hace algunos años. “Te acuerdas de Nani, el excompañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, ese, por ejemplo, nació en la misma isla que yo. Nuno Mendes del PSG también es de allá. Nélson Semedo, quien jugaba en Barcelona y hoy está en el Fenerbahçe turco. Cabo Verde ha dado muy buenos jugadores que terminaron jugando siempre en la selección de Portugal. Hasta el año 75, éramos colonia lusitana. Nacidos allá, no sé cuántos habrá. La mayoría son hijos de caboverdianos que se fueron a Portugal”, relató el exfutbolista Adriano Custódio Mendes a El Deportivo,

    La consolidación del proyecto

    El actual director técnico es Bubista (apodo de Pedro Leitão Brito), exfutbolista del seleccionado nacional que asumió el cargo tras obtener resultados positivos en el fútbol local. Bajo su conducción, Cabo Verde logró clasificar a las Copas Africanas de Naciones de 2021 y 2023. En esta última alcanzó los cuartos de final, resultado que confirmó la consolidación del proceso. El ciclo tuvo su punto más alto con la clasificación al Mundial, considerada el principal logro deportivo en la historia del país.

    El entrenador estructuró un equipo que prioriza la organización defensiva y la intensidad en la recuperación del balón. La selección utiliza esquemas flexibles, con variantes entre el 4-2-3-1 y el 4-1-4-1, dependiendo del rival.

    Jugadores destacados

    El plantel de Cabo Verde está integrado en su mayoría por futbolistas que compiten en ligas europeas de nivel medio. Aunque no cuenta con figuras de los principales clubes del continente, el grupo presenta continuidad.

    El delantero Dailon Livramento es uno de los nombres más relevantes del equipo. El atacante, nacido en Rotterdam, fue determinante en el proceso clasificatorio. Marcó el gol de la victoria ante Camerún en un partido clave y también anotó el primer tanto en el encuentro que aseguró la clasificación al Mundial.

    En defensa, uno de los casos más llamativos es el del zaguero Roberto Lopes. El futbolista fue contactado por la federación a través de LinkedIn, debido a su ascendencia caboverdiana.

    Entre los jugadores jóvenes, el lateral izquierdo David Moreira aparece como uno de los proyectos a seguir. Con 21 años, integra el plantel del Sporting de Lisboa.

    Cabo Verde integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. El duelo de este viernes para el conjunto caboverdiano representa una instancia de preparación frente a un rival de otra confederación, con características diferentes a las que enfrenta habitualmente en África. Para Chile, en tanto, el duelo se inserta en el proceso de reestructuración.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLa RojaCabo VerdeSelección ChilenaSelección de Cabo Verde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es peor que Hitler”: Hackean redes sociales de Kast y publican mensaje contra Donald Trump

    Tres menores de edad detenidos tras encerrona frustrada a hombre de 58 años en Providencia

    China pide “aprovechar las oportunidades para la paz” y apela a “unas conversaciones sinceras” entre Estados Unidos e Irán

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Por qué los días en el planeta Tierra se están alargando cada vez más, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Los cinco jugadores del Wanderers campeón que son seguidos por los veedores internacionales

    Los cinco jugadores del Wanderers campeón que son seguidos por los veedores internacionales

    2.
    Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estudiaré todas las acciones legales para que Clark dé un paso al costado”

    Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estudiaré todas las acciones legales para que Clark dé un paso al costado”

    3.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    4.
    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de la Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de la Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    5.
    La volátil UC de Garnero empieza abajo otra vez y tropieza con Ñublense por la Copa de la Liga

    La volátil UC de Garnero empieza abajo otra vez y tropieza con Ñublense por la Copa de la Liga

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Tres menores de edad detenidos tras encerrona frustrada a hombre de 58 años en Providencia
    Chile

    Tres menores de edad detenidos tras encerrona frustrada a hombre de 58 años en Providencia

    Incendio en hogar de ancianos de Providencia deja un fallecido y cinco heridos

    Diputados opositores afirman que medidas aprobadas en el Congreso por alza de combustibles son “miserables” e “insuficientes”

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres
    Negocios

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”

    Tomás Izquierdo y eventual alza de tasas este año: “Le asigno una probabilidad cercana a cero”

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”
    Tendencias

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Por qué los días en el planeta Tierra se están alargando cada vez más, según un estudio

    La Roja en Oceanía, Brasil ante Francia y Bielsa en Wembley: la cartelera de amistosos que ofrece la primera fecha FIFA de 2026
    El Deportivo

    La Roja en Oceanía, Brasil ante Francia y Bielsa en Wembley: la cartelera de amistosos que ofrece la primera fecha FIFA de 2026

    “Que Vidal se quede en la casa, mejor”: la hilarante recomendación del Rey en pleno triunfo de Colo Colo

    El último tren para Italia y Bolivia: el detalle de los repechajes que entregarán seis cupos para completar el Mundial 2026

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile
    Cultura y entretención

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    China pide “aprovechar las oportunidades para la paz” y apela a “unas conversaciones sinceras” entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    China pide “aprovechar las oportunidades para la paz” y apela a “unas conversaciones sinceras” entre Estados Unidos e Irán

    La ONU lanza en Cuba un Plan de Acción para enfrentar la escasez energética de la isla

    Irán advierte de un plan de Estados Unidos e Israel para ocupar una isla iraní “con apoyo de un país de la región”

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme