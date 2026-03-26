Las claves de Cabo Verde, la selección mundialista que aparece como el primer rival de la Roja de Nicolás Córdova en 2026. Foto: @fcfcomunica

Cabo Verde será el primer rival de Chile en 2026. El cuadro africano llega a ese cruce en un momento histórico. Por primera vez clasificó a una Copa del Mundo, en un contexto marcado por la ampliación del torneo a 48 equipos. Ante la Roja juegan este viernes a las 00 horas.

El país es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Está compuesto por diez islas (nueve habitadas) y cuenta con una superficie aproximada de 4.033 kilómetros cuadrados. Con cerca de 483 mil habitantes, se convirtió en el país de menor territorio en clasificar a un Mundial, superando el registro que hasta ahora tenía Qatar, que fue local en 2022. En términos de población, solo Islandia había alcanzado un logro comparable en la historia reciente del torneo.

La clasificación se selló el 13 de octubre de 2025, tras una victoria por 3-0 sobre Esuatini en la última fecha de las Eliminatorias. Los goles fueron convertidos por Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira.

El proceso representa el punto más alto de un crecimiento sostenido en el fútbol caboverdiano durante la última década. La selección había dado señales de progreso en 2013, cuando clasificó por primera vez a la Copa Africana de Naciones y alcanzó los cuartos de final. Dos años después repitió presencia en el torneo continental, aunque quedó eliminada en la fase de grupos. En el ciclo más reciente, también participó en las ediciones de 2021 y 2023, consolidando su presencia en el escenario africano.

Un modelo basado en la diáspora

El desarrollo del seleccionado de Cabo Verde está estrechamente vinculado a su diáspora. El país presenta una de las tasas de emigración más altas del mundo y una parte significativa de su población reside en Europa, especialmente en Portugal, Francia y Países Bajos. Esa realidad demográfica condicionó la construcción de su plantel.

La federación adoptó una política de reclutamiento de futbolistas nacidos en el exterior, pero con ascendencia caboverdiana. Muchos de ellos se formaron en academias europeas. El modelo es similar al de otras selecciones africanas que dependen de jugadores formados en sistemas deportivos más desarrollados.

La estructura del fútbol local sigue siendo limitada. El campeonato local es de carácter amateur y se organiza por islas. En ese contexto, el salto competitivo se explica principalmente por la integración de futbolistas que militan en el extranjero.

Hoy los jugadores eligen Cabo Verde. Algo impensado hace algunos años. “Te acuerdas de Nani, el excompañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, ese, por ejemplo, nació en la misma isla que yo. Nuno Mendes del PSG también es de allá. Nélson Semedo, quien jugaba en Barcelona y hoy está en el Fenerbahçe turco. Cabo Verde ha dado muy buenos jugadores que terminaron jugando siempre en la selección de Portugal. Hasta el año 75, éramos colonia lusitana. Nacidos allá, no sé cuántos habrá. La mayoría son hijos de caboverdianos que se fueron a Portugal”, relató el exfutbolista Adriano Custódio Mendes a El Deportivo,

La consolidación del proyecto

El actual director técnico es Bubista (apodo de Pedro Leitão Brito), exfutbolista del seleccionado nacional que asumió el cargo tras obtener resultados positivos en el fútbol local. Bajo su conducción, Cabo Verde logró clasificar a las Copas Africanas de Naciones de 2021 y 2023. En esta última alcanzó los cuartos de final, resultado que confirmó la consolidación del proceso. El ciclo tuvo su punto más alto con la clasificación al Mundial, considerada el principal logro deportivo en la historia del país.

El entrenador estructuró un equipo que prioriza la organización defensiva y la intensidad en la recuperación del balón. La selección utiliza esquemas flexibles, con variantes entre el 4-2-3-1 y el 4-1-4-1, dependiendo del rival.

Jugadores destacados

El plantel de Cabo Verde está integrado en su mayoría por futbolistas que compiten en ligas europeas de nivel medio. Aunque no cuenta con figuras de los principales clubes del continente, el grupo presenta continuidad.

El delantero Dailon Livramento es uno de los nombres más relevantes del equipo. El atacante, nacido en Rotterdam, fue determinante en el proceso clasificatorio. Marcó el gol de la victoria ante Camerún en un partido clave y también anotó el primer tanto en el encuentro que aseguró la clasificación al Mundial.

En defensa, uno de los casos más llamativos es el del zaguero Roberto Lopes. El futbolista fue contactado por la federación a través de LinkedIn, debido a su ascendencia caboverdiana.

Entre los jugadores jóvenes, el lateral izquierdo David Moreira aparece como uno de los proyectos a seguir. Con 21 años, integra el plantel del Sporting de Lisboa.

Cabo Verde integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. El duelo de este viernes para el conjunto caboverdiano representa una instancia de preparación frente a un rival de otra confederación, con características diferentes a las que enfrenta habitualmente en África. Para Chile, en tanto, el duelo se inserta en el proceso de reestructuración.