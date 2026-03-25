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    Igor Lichnovsky comparte su confianza en el proceso liderado por Nicolás Córdova: “Los grandes proyectos llevan tiempo”

    La Roja continúa con su preparación para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda, pensando en consolidar un equipo que pueda meterse en el Mundial de 2030.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La Roja se prepara para enfrentar a Cabo Verde en Nueva Zelanda. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh.

    La Roja a cargo de Nicolás Córdova continúa con su proceso de preparación para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda en el marco de la fecha FIFA de marzo. El técnico nacional busca consolidar un plantel que le permita a Chile tener una buena actuación de cara al proceso de eliminatorias hacia el Mundial de 2030.

    Tras los entrenamientos de este miércoles, Igor Lichnovsky tomó la palabra para referirse al proceso. “Lo que estamos viviendo es lindo, es una invitación a que nuestro país se motive detrás de la Selección. Creo que, por lo que hemos conversado, hay un plan, se ve un trabajo que incluye las inferiores. A todos los chilenos nos gustaría que fuera de un momento a otro pero, como todos los grandes proyectos, esto lleva tiempo”, señaló el futbolista del Fatih Karagümrük turco.

    Además entregó palabras para los deportistas que se vienen sumando a la Selección. “Representar a tu país siempre saca lo mejor de uno. Yo tengo mi experiencia, hay muchas otras que tienen los jugadores más jóvenes, pero al momento de representar a tu país queda a un lado la edad, queda a un lado incluso el momento individual que estás viviendo en tu club”, expuso.

    Yo creo que en eso me encuentro yo, contento de venir a la Selección, buscando el rendimiento para cambiar la historia, si no, también acompañar a los jugadores más jóvenes para que se preparen, ya que son el presente y futuro”, añadió el defensor.

    Por otro lado, Lucas Cepeda se unió a las prácticas dejando atrás las 27 horas de vuelo. “Por estar en la selección se hacen esos esfuerzos. No hay nada más lindo que ponerse esta camiseta y representar al país”, aseguró.

    Pensando en la Roja, comentó su deseo de que sean más los futbolistas nacionales que sumen experiencia fuera de Chile. “Ojalá salgan más jugadores al extranjero en junio; eso le da un plus a la selección para que nos miren de otra forma. Creo que el cuerpo técnico se está enfocando en formar a los jugadores, en meterles la metodología europea y eso es bueno”, comentó.

    Uno que logró lo anterior fue Maximiliano Gutiérrez, delantero que hace poco fue presentado en Independiente. “Irme a Argentina me ha servido para agarrar más ritmo y estar más preparado para estar acá en la Selección”.

    A su vez, el volante de O’Higgins Felipe Faúndez valoró su presencia en el Equipo de Todos. “Estar en la Selección es un sueño y quiero hacerlo de la mejor manera posible en lo que me toque realizar”.

    El partido entre Chile y Cabo Verde está programado para las 00.00 horas de este viernes 27 de marzo en el Eden Park de Nueva Zelanda.

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