Exdirector de Presupuestos espera que gran parte de la megarreforma esté compensada y no dependa “de lo que va a pasar”

El exdirector de Presupuesto, Matías Acevedo, valoró el objetivo del proyecto de megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast, pero resaltó la necesidad de que el conjunto de las iniciativas no genere un estrés para las finanzas públicas.

“Es un proyecto muy ambicioso y, desde un punto de vista del impulso económico, inversión, es un proyecto atrevido (...) incorpora ciertas medidas que creo que son relevantes para poder dar ese salto en inversión y recuperar la tasa de crecimiento en la economía“, dijo en entrevista con Radio Pauta.

Sin embargo, el académico de la Universidad de Los Andes resaltó la importancia de lo que se deja de recaudar por la baja de los impuestos, lo que se recorta de gasto y lo que se pretende recaudar vía mayor crecimiento, sea un escenario claro desde el primer momento.

“(El informe financiero) nos va a dar una mirada más clara de cuál es el déficit o superávit de esta iniciativa y cómo se pretende financiar”, resaltó.

Según las estimaciones de Acevedo, entre las medidas de baja de impuesto gradual a las empresas de 27% a 23% hasta 2029, la reintegración del sistema tributario paulinatino hasta 2031 y el subsidio al empleo para los puestos de trabajo de quienes cobran en el rango de salario mínimo vía un crédito tributario, va “llegando a algo así como US$ 3.500 millones, o del orden de eso, que es un punto del PIB. Y la pregunta, que la verdad que hoy día no tenemos tantos detalles (...) es saber cómo eso se financia”.

“Hay otras medidas que no conocemos, que imagino que están compensando estos menores ingresos, producto de las medidas tributarias”, agregó.

Acevedo resaltó la importancia del financiamiento y compensación del proyecto de la megarreforma del Presidente Kast en base a las experiencias de otras reformas tributarias y el estado actual de las finanzas públicas.

“Estamos hoy día en una situación fiscal bien estrecha, y por lo tanto yo entiendo que el compromiso del gobierno es no sumarle riesgos al balance fiscal, y en ese contexto uno esperaría que de parte importante estas medidas estuvieran financiadas, y no depender tanto de lo que va a pasar”, complementó.

Acevedo respaldó su alerta en el contexto de que en el pasado “hicimos eso por el lado contrario, pensamos que las reformas tributarias iban a recaudar bastante más de lo que finalmente ocurrió, y eso finalmente hoy día nos terminó llevando a un déficit estructural promedio en los últimos 10 años de dos puntos del PIB. Estamos US$7.000 millones debajo de los ingresos que estamos recibiendo permanentemente, y por lo tanto ahí tenemos que tener cuidado de no seguir incorporándole riesgo al balance fiscal”.

“Hay que esperar bien cómo finalmente se da cuenta (el tema fiscal en) el informe financiero y, efectivamente, ver cuánto crédito se le está dando a estas medidas por el lado del crecimiento”, agregó.