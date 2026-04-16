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    Senador Gastón Saavedra (PS) y proyecto de Reconstrucción Nacional: “Aquí se estaría hipotecando por 30 años el país”

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el legislador sostuvo que si el proyecto no entra separado: "El Partido Socialista no podría votar a favor".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    A solo algunas horas de que el Presidente José Antonio Kast haya anunciado, a través de su primera cadena nacional, el esperado proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, las reacciones han sido diversas, pero en el oposición prima los cuestionamientos al plan.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de la comisión de Economía de la Cámara Alta, senador Gastón Saavedra (PS) manifestó una serie de reparos al anuncio.

    Si bien sostuvo que quería analizar en detalle el proyecto y que estaba dispuesto a conversar, sostuvo que el proyecto debería separse y planteó que se trata de una contrarreforma tributaria.

    “Queremos conversar, queremos dialogar, para construir un acuerdo beneficioso para el país. Y por eso es la necesidad de ver lo que está, y segundo, que concordemos un camino para legislar, porque acá se mezclan las cosas”, partió diciendo.

    “Eso sí sigue haciendo el Presidente, mezcla todo lo que es reconstrucción con una reforma tributaria, una contrarreforma tributaria, decimos nosotros los socialistas, que merece un análisis mucho más profundo, porque aquí se estaría hipotecando, a la de los gruesos anunciados por el presidente, por 30 años el país”, añadió.

    Consultado por lo expuesto por la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en torno a que si el proyecto de ley va a separado, no daría los tiempos, el senador Saavedra señaló: “Yo le recomendaría a la vocera prudencia”.

    Asimismo, alertó al ministro del Interior, Claudio Alvarado y al ministro de la Segrpres, José García Ruminot, no buscar “un pirquineo” de votos para aprovar la ley, sino que ir por un gran acuerdo.

    “Lo que puede exacerbar el ambiente es el pirquineo. Entonces los especialistas, porque ahí hay dos especialistas (García y Alvarado) en esa materia, tienen su historia en esto. Entonces, yo recomendaría que eso no es el camino. El camino es la construcción de un gran acuerdo”, señaló.

    Saavedra sostuvo que uno de los principales problemas del proyecto tiene que ver con la baja de los impuestos corporativos: “Cuando le plantea la rebaja del 27 al 23, ahí ya tenemos un problema. Usted deja de percibir del orden de 1.865 millones de dólares por parte del Estado.¿Cuál es el mecanismo de compensación, de equilibrio que usted tendría en las finanzas públicas al dejar eso?“.

    Además añadió que: “Hay 1.400 millones de dólares que también se entregarían a las empresas que tienen empleos de menores ingresos. Pero ese, ojo, puede ser un incentivo a pagar menos también”.

    Así, el legislador sostuvo que tal como está el proyecto “no podríamos votar a favor” e insistió en separar la iniciativa legal.

    Además, añadió que “El Partido Socialista siempre ha sido un partido de construcción de mayoría. Nos preocupa el bienestar de los chilenos y chilenas. Nosotros no estamos en la política para ser una oposición destructiva. Somos parte de la oposición, pero queremos construir. Y construir acuerdos. Queremos construir grandes mayorías para el beneficio del país”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Gastón SaavedraDesde La RedacciónPlan de Reconstrucción Nacional

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