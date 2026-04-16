Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

Tras las elecciones parlamentarias de Hungría del fin de semana pasado, el primer ministro, Viktor Orbán, quedó fuera del tablero de la Unión Europea tras 16 años en el poder y su título como principal obstruccionista de Bruselas dentro del bloque está disponible para ser reemplazado.

El traspaso se produce en un momento delicado, con el bloque intentando apoyarse en la unidad para aprobar sanciones, presupuestos y otras decisiones que aún requieren unanimidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no perdió el tiempo esta semana tras la derrota de Orbán y propuso cambios en las normas de votación de la UE para evitar futuros obstáculos.

Durante años, el combativo primer ministro húngaro utilizó su poder de veto para bloquear iniciativas clave, sobre todo en lo referente al apoyo de la UE a Ucrania. Tras su derrota en las elecciones del domingo, pronto será reemplazado por Péter Magyar, una figura de centroderecha que ha manifestado su disposición a ser más colaborador con Bruselas.

Pero la salida de Orbán no significa que Von der Leyen -ni Kiev- puedan cantar victoria para alcanzar sus pretensiones. El Consejo Europeo, donde los 27 líderes se reúnen para tomar decisiones, aún incluye a algunos aliados de Orbán y a unos cuantos posibles nuevos antagonistas de los intereses del bloque.

Según la edición europea del medio Politico, estos son los cinco líderes con más probabilidades de tomar la posta de Orbán como la piedra en el zapato de los intereses de la UE.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mantenido un delicado equilibrio entre el nacionalismo y Bruselas desde que llegó al poder hace más de tres años, conciliando su política nacionalista de derecha con una postura proeuropea en lo referente a asuntos internacionales. Al aliarse con otros líderes como la danesa Mette Frederiksen, Meloni buscó endurecer las normas migratorias de la UE mediante el consenso, en lugar de la obstrucción.

Un diplomático de la UE consultado por Politico afirmó que la premier italiana provenía de la misma familia política que el húngaro y que no debía ser descartada. “En el último Consejo Europeo, la única persona que coincidió con Orbán fue Meloni”, recordó, refiriéndose a la confesión de la líder italiana a otros líderes de que comprendía la postura de Orbán sobre el préstamo a Ucrania en la cumbre de marzo.

Andrej Babiš

El premier checo, Andrej Babiš. Foto: Archivo

El primer ministro checo, Andrej Babiš, es un multimillonario de 71 años que gobierna en coalición con la extrema derecha y ya ha mostrado ciertas inclinaciones hacia el derrotado húngaro. Babiš fue el único líder, junto con Orbán y el eslovaco Robert Fico, en exigir una excepción al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania.

Babiš también es contrario al Pacto Verde de la UE y ha criticado duramente el sistema de permisos de carbono, argumentando perjuicios a la industria checa.

Robert Fico

El premier eslovaco, Robert Fico. Foto: Archivo Radovan Stoklasa

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue el fiel socio de veto de Orbán, uniéndose a su compañero líder prorruso para bloquear las sanciones contra Moscú y exigir una excepción al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania. Con la salida de Orbán, Fico se erige como el aliado más cercano -y quizás el último- del Kremlin en la UE.

Fico advirtió que podría vetar el tramo de 90.000 millones de euros destinado a Kiev en lugar de Orbán si el premier húngaro perdía las elecciones. Budapest lleva meses bloqueando el envío de fondos a Ucrania, debido a una disputa con Kiev sobre un oleoducto averiado que transporta petróleo ruso a Europa Central.

Dado que el oleoducto sigue sin estar operativo, la pregunta ahora es si Fico cumplirá su amenaza de tomar el relevo de Orbán y bloquear los fondos, o si se alineará con la UE. “Creo que ellos (Fico y los demás líderes) son ​​plenamente conscientes de los riesgos y las consecuencias de seguir un camino similar al de él (Orbán)”, declaró a Politico el diplomático de la UE citado anteriormente.

Janez Janša

El expremier esloveno, Janez Janša. Foto Archivo POOL

El exprimer ministro de Eslovenia, Janez Janša, un populista de derecha y autoproclamado admirador de Donald Trump con una marcada tendencia a enfrentarse a los periodistas, quedó en segundo lugar por tan solo un escaño en las dramáticas elecciones del mes pasado, marcadas por el espionaje. Con las negociaciones en curso, aún no está claro si Janša o el actual primer ministro, Robert Golob, lograrán formar una coalición de gobierno.

Janša se sumaría al creciente grupo de populistas en la UE si regresa al poder. Sin embargo, en lo que respecta a Ucrania, existe una diferencia notable entre Janša y Orbán, o incluso Fico: a pesar de estar aliado con el húngaro en otros temas, Janša ha defendido la adhesión de Ucrania a la UE y visitó Kiev en 2022, al comienzo de la invasión rusa a gran escala, para mostrar su apoyo.

Rumen Radev

El expresidente búlgaro, Rumen Radev. Foto: Archivo BORISLAV TROSHEV

Finalmente, aparece el expresidente de Bulgaria, Rumen Radev, quien renunció en enero para fundar un nuevo partido y presentarse a las elecciones parlamentarias de este domingo. Y, según una encuesta de Politico, está en camino de ganar.

Esto podría suponer un problema para Kiev y sus aliados europeos. En 2025, Radev afirmó que Ucrania estaba “condenada” en su guerra contra Rusia y argumentó que aumentar la ayuda militar de la UE, o “inundar Kiev con más armas”, no era la solución. También culpó a los líderes europeos de alentar la contraofensiva del presidente Volodymyr Zelensky, afirmando que había provocado “cientos de miles de víctimas” en Ucrania.

Las simpatías de Radev por el Kremlin le valieron una dura reprimenda de Zelensky durante un enfrentamiento televisado entre ambos líderes en 2023 en el palacio presidencial de Sofía. “¿Usted diría: Putin, por favor, anexione territorio búlgaro?”, le cuestionó el mandatario ucraniano. Radev, visiblemente nervioso, apenas pudo responder.