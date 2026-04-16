SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reservas de constitucionalidad y críticas a Arzola tensionan discusión en particular de Escuelas Protegidas

    La discusión encontró su primer impasse en su artículo 1, el cual aborda la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Un álgido debate se ha dado esta jornada en la comisión de Educación de la Cámara, en donde los diputados, pasadas las 9.15 horas, comenzaron a discutir en particular el proyecto de Escuelas Protegidas presentado por el Ejecutivo y que propone, entre varias medidas, la revisión de mochilas a los estudiantes.

    La tramitación en general se votó el miércoles de manera expedita, siendo aprobada por 10 votos a favor y 3 en contra, con un acotado plazo de entregar indicaciones (hasta las 19.00 horas del mismo día, según lo dictado por el presidente de la comisión, el diputado UDI Sergio Bobadilla).

    Hoy, la discusión encontró su primer impasse en el artículo 1, el cual aborda la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes -excluidas sus vestimentas- a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros.

    A la instancia asistieron la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

    Al respecto, la diputada Emilia Schneider (FA) cuestionó en primera instancia que en la redacción del Ejecutivo para este artículo no se considerara poner un límite de edad para las revisiones a los escolares, como lo había sugerido la diputada Paula Olmos (PDG) en su indicación, ni tampoco consideraba la participación del Consejo Escolar o de la comunidad en la definición de este tipo de medidas.

    “Me queda todavía un flanco abierto que también nosotros intentamos cubrir con indicaciones. ¿Qué pasa si el apoderado se opone a la revisión de mochilas? Aquí no queda claro. Se dice que se va a llamar a Carabineros, pero se va a pasar por sobre el apoderado. ¿Qué va a ocurrir ahí? Yo creo que el Ministerio de Educación no da suficientes claridad", cuestionó.

    Asimismo, la diputada Daniela Serrano (PC) también realizó sus cuestionamientos, consultándole al Ejecutivo en qué parte del proyecto se resguardaba también a los profesores que debían hacer estas revisiones.

    “¿Qué es lo que resguarda a asistentes de la educación y también a profesores cuando encuentran, por ejemplo, un arma? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Consideran que el protocolo que se establece en este artículo es suficiente?“, consultó.

    Junto con esto, también alzaron sus dudas sobre la seguridad que tendrán los trabajadores de la educación que encuentren un arma durante esas revisiones, y la necesidad de que se establezca un protocolo y una capacitación si es que se quiere aplicar todo lo que menciona este proyecto de ley.

    “La ministra ni siquiera nos ha dirigido la palabra” y solicitudes de reserva constitucional

    En medio de la discusión del artículo 1, el debate fue interrumpido por una solicitud de la diputada Valentina Becerra (Republicano) de cerrar la discusión, por lo que se sometió a votación inmediata, obteniendo así la normativa ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

    En este punto, Schneider manifestó que lamentaba “profundamente” la forma en que estaban llevando la discusión.

    “O sea, cerraron el debate sin la posibilidad de que el subsecretario nos responda. Esto no es la forma de llegar a acuerdos, ni llegar a diálogo (...) nosotros no estamos aquí obstruyendo el debate porque sí, estamos proponiendo cuestiones concretas”.

    La ministra ni siquiera nos ha dirigido la palabra en esta sesión. Entonces, por favor, como están tomando decisiones sin base técnica, sin experiencia comparada y sin discusión. Están aprovechando la mayoría circunstancial que tienen para imponer una solución que no va a solucionar nada”, sostuvo.

    Ante esto, la diputada Serrano solicitó hacer reserva de constitucionalidad de este artículo 1 que acababa de ser aprobado.

    “Todo esto porque contraviene el artículo cinco de la Constitución Política de la República al deber de los órganos del Estado de respetar y promover derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Aquello en relación al artículo dieciséis de la Convención de Derechos del Niño que señala que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su dominio o correspondencia, ni ataques ilegales contra su honra o su reputación y que el niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias. El artículo dieciséis J no señala claramente los mecanismos que deben incorporarse en los reglamentos internos para la revisión de mochila y que éste no devenga en una selectividad o estigmatización de los estudiantes”, justificó.

    Y luego explicó: “En la misma discusión se ha señalado que esta ley se aplicará sobre los estudiantes que los profesores ya conocen. Es decir, no hay una garantía ni siquiera en la discusión de la historia de la ley de cuál es la intención del legislador a proponer esta norma”.

    Junto con esto, la diputada Schneider también suscribió a la reserva de constitucionalidad señalada por la diputada Serrano, pero “por el artículo diecinueve número veintiséis que habla de reserva legal”.

    “Cuando se habla del límite a derechos fundamentales, que esto debe estar por ley y este proyecto de ley deriva a un documento interno del establecimiento educacional una limitación al derecho a la vida privada, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad, a la honra, entre otros. Entonces mi reserva de constitucionalidad es por el artículo diecinueve número veintiséis”.

    “Voy a hacer ejercicio de esta facultad reglamentaria”

    Avanzada la instancia, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), hizo uso de su facultad reglamentaria para rechazar seis indicaciones que, según argumentó, “contradicen el texto presentado por el Ejecutivo”. “Por tanto, no vamos a votar estas indicaciones que he mencionado de acuerdo a las facultades que el Presidente tiene”, sentenció.

    Ante esto, la diputada Schneider solicitó al presidente que entregara los argumentos para rechazar las indicaciones: “Me gustaría, presidente, poder escuchar su argumentación respecto a por qué estas indicaciones son incompatibles. La verdad es que no me queda claro. Algunas de ellas pueden ser, otras de ellas me parece que derechamente no y de lo contrario, me voy a tener que ver en la obligación de solicitar nuevamente reserva constitucionalizada por el artículo 93 número 3 de la Constitución de la República por vulneración al trámite legislativo”.

    En esa misma línea, la parlamentaria Serrano se sumó al pedido de su par, apuntando que “sería del todo correcto que pueda explicar esta situación. De lo contrario, también vamos a tener que hablar con el Secretario General de la Cámara porque se está marcando un muy mal precedente para que el presidente en cualquier comisión pueda declarar incompatibles las indicaciones que nosotros consultamos a la Secretaría”.

    Ante esto, Bobadilla apuntó que “con todo respeto se va a quedar con la ansiedad porque no estoy obligado a dar explicación ni fundamentación respecto de esta declaración que he hecho”. Debido a su respuesta, Schneider decidió volver a solicitar la reserva de constitucionalidad respecto a este punto.

    Más sobre:NacionalEscuelas ProtegidasMaría Paz ArzolaCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Lo más leído

    1.
    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes
    Chile

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao
    El Deportivo

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla
    Tecnología

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde