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    El histórico ex presidente de Concha y Toro pone fin a 57 años en la empresa

    Alfonso Larraín Santa María no repostula a la mesa de la empresa a la que entró en 1969 y donde fue gerente general, director y presidente por casi tres décadas. A sus 89 años deja la compañía. Su hijo ejerce como vicepresidente. Las AFP postulan a Sandra Porcile. La familia Gilisasti repostula a Rafael, hoy presidente, y Pablo Guilisasti.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    Siete candidatos para siete asientos suma hoy la mayor viña del país, Concha y Toro, a días de la renovación de su directorio, prevista para el 21 de abril en su junta anual de accionistas.

    Los accionistas controladores repostularán a cinco de sus seis directores y las AFP renovarán a su representante.

    El cambio más significativo es la salida de un histórico: Alfonso Larraín Santa María, quien fue presidente de Concha y Toro por casi tres décadas, cargo que dejó el año pasado en manos de otro de los controladores, Rafael Guilisasti Gana, ya no está entre los candidatos al directorio.

    22/04/2025 - JUNTA ACCIONISTAS CONCHA Y TORO - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Larraín cumplió 89 años en enero: entró a la compañía como director en 1969 y ocupó la gerencia general desde 1973 a 1989. Luego fue vicepresidente del directorio entre 1989 y 1998. A comienzos de 2025 había renunciado a la presidencia. En los años ochenta fue presidente por dos períodos de la Asociación de Exportadores y Embotelladores de Vino de Chile.

    “Quisiera rendir un especial reconocimiento a Alfonso Larraín, quien dejó la presidencia del directorio tras 27 años de destacada gestión. Durante este período, su sobresaliente liderazgo fue clave en los procesos de crecimiento y transformación de Viña Concha y Toro, contribuyendo de manera decisiva al prestigio y proyección global de la compañía”, escribió en la memoria 2025 su sucesor, Rafael Guilisasti.

    La familia Larraín, sin embargo, sigue representada en el directorio. El hijo de Alfonso Larraín, Felipe Larraín Vial, se repostula el directorio, donde ocupa el cargo de vicepresidente. Felipe Larraín fue gerente general de Viña Almaviva entre 1989 y 2019 y es vicepresidente de Concha y Toro desde 2025. Es también director de Frutícola Viconto, Viñedos Emiliana y la Viña Almaviva.

    Además de Rafael Guilisasti y Felipe Larrain, los controladores repostulan a Pablo Guilisasti Gana, Rafael Marin Jordan, Blanca Bustamante Bravo y Janet Awad, quien hasta ahora era directora electa por las AFP. Las gestoras habían puesto en la viña en las dos últimas elecciones de directorio a Awad, quien cumplió así el plazo de dos períodos autoimpuesto por las AFP para sus representantes en las sociedades anónimas donde invierten. Pero ahora los controladores la reeligen. La familia controladora tiene otro cargo relevante: Eduardo Guilisasti, el gerente general de la empresa desde 1989, cuando reemplazó a Alfonso Larraín.

    Las AFP postulan en 2026 a otra candidata: Sandra Porcile, ingeniera civil industrial química de la Universidad Católica que antes fue directora, también por las AFP, en Ripley, hasta 2025, por cinco años. Actualmente es directora de Protteina Foods. Antes trabajó en Cencosud y fue CEO de Nike en Chile y Bolivia.

    Con ello, las AFP mantendrían su lugar en el directorio, al postular a la única directora independiente de la mesa. En 2023, tenían en 12,84% de las acciones. A febrero de este año, la posición había bajado a 8,07%, equivalente a US$ 67 millones de inversión.

    Con esta nueva composición, Concha y Toro tendrá tres directoras de siete cargos, uno de los porcentajes más altos entre las grandes empresas locales.

    Más sobre:NegociosEmpresasConcha y Toro

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