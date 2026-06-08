Oposición da muestras de unidad ante megarreforma: senadores y alcaldes se reúnen y acuerdan defender recursos municipales

Como un gran gesto de unidad fue calificado el encuentro que realizaron este lunes senadores y alcaldes de la oposición. En la cita estuvieron presentes los senadores del Comité Unido, del Comité Socialismo Democrático, presidentes de partidos y alcaldes del sector y acordaron defender recursos municipales que llegan en forma directa a las familias más vulnerables del país, en el marco de la discusión de la megarreforma que hoy se encuentra en el Senado.

Tras reunión, por ejemplo, la jefa de bancada del Comité Unido, Yasna Provoste y la subjefa Claudia Pascual, manifestaron que la Cámara Alta no es buzón del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y emplazaron a que se escuche a expertos, negociar, no “amarrarse” a malas ideas como el crédito tributario al empleo o afectar los ingresos de los municipios.

“Hay coincidencia de que los gobiernos locales como entidad de relación directa con las comunidades debiera resguardarse su inversión social; por tanto, rechazamos en conjunto las iniciativas que signifiquen menores recursos para los municipios en sus programas de apoyo a la comunidad ”, enfatizaron Pascual y Provoste.

Asimismo, las legisladoras propusieron a la Comisión de Hacienda que se “escuche a la Asociación de Alcaldes que trae una voz consensual sobre los efectos nocivos que tiene el proyecto del gobierno en los ingresos propios como en el Fondo Común Municipal lo que impacta en la capacidad de apoyo y de entrega de servicios de los municipios a la comunidad local”.

Yasna Provoste insistió que el proyecto estrella del gobierno no genera crecimiento cierto, sino una mera apuesta; lo que sí es claro que la caída de la recaudación fiscal agudiza los riesgos fiscales de seguir teniendo más años de déficit fiscal.

“Chile puede construir un acuerdo sobre crecimiento y sostenibilidad fiscal; pero, eso no se logra con una decisión política de la Moneda de querer ganar por un voto, pirquineando a senadores individualmente y no construyendo acuerdos transversales a mediano plazo que le den la pérdida estabilidad económica y política al país”, señaló Pascual.

Además, Pascual y Provoste hicieron llamado a que los artículos referidos al apoyo a las familias de Ñuble y Biobío afectadas por los incendios forestales del verano pasado sean separadas de este proyecto de ley y lo aprobemos con la máxima celeridad legislativa que concordemos.

“Esperamos que exista una voluntad de negociación política sobre estas materias que lamentablemente aún no vemos en el gobierno”, afirmaron Provoste y Pascual.

A su vez, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, manifestó que “los alcaldes y alcaldesas han sido categóricos: esta rebaja de contribuciones afectará especialmente a los municipios con menos recursos. No podemos aprobar una medida que termine debilitando la autonomía municipal y profundizando las desigualdades entre comunas”.

En tanto, el senador Diego Ibañez (FA) indicó que “los alcaldes progresistas nos han solicitado que rechacemos esta megarreforma que atenta contra los intereses de los vecinos y de las vecinas, aumentando el déficit municipal. Nos declaramos en estado de alerta por una mala propuesta que no tiene prestigio técnico ni social”

El senador añadió que: “Esto no solamente lo plantean los alcaldes, sino que también el consejo fiscal autónomo hoy en la comisión de hacienda. No existe compensación que pueda recaudar todo lo que se pierde por exención de contribuciones.

En tanto, la senadora Karol Cariola (PC) valoró el encuentro y destacó que desde alcaldes y alcaldesas existe una alerta transversal frente a la megarreforma. “Acá no solo son los alcaldes y alcaldesas de oposición quienes se han manifestado disconformes con algunas de las medidas que plantea la megarreforma, sino también alcaldes oficialistas que firmaron esta declaración y que han manifestado su preocupación, porque las comunas más pobres de nuestro país son las que van a ver las consecuencias”

La comunista agregó que: “Por eso hemos asumido el compromiso de rechazar la idea de legislar esta reforma. Estamos disponibles para aprobar medidas que contribuyan a la reconstrucción, pero creemos que ese punto debe discutirse por separado, sin meter de contrabando una reforma tributaria que beneficia al 1% más rico del país y a las grandes inmobiliarias, cuando esos recursos debieran traspasarse a las familias”, afirmó la senadora de Valparaíso".