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    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Poco antes de que se hiciera efectivo el alto al fuego, el Ministerio de Salud libanés confirmó la muerte de tres personas en una ofensiva israelí en la ciudad de Adlún, en el distrito de Sidón, en la también que resultaron otras 21 heridas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Columnas de humo en los suburbios de Beirut por ataques de Israel. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani.

    El Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá continuaron intercambiando ataques en el sur de Líbano poco antes que entrara en vigor el alto el fuego de 10 días alcanzado entre los dos países y anunciado durante la jornada de este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en sus redes sociales que atacaron “más de 380 objetivos” de Hezbolá en el país vecino en las últimas 24 horas. Es así como se registraron bombardeos en los distritos de Bint Jbeil, Tiro, Marjayún y Sidón, todos en el sur de Líbano, además de en una localidad situada en el valle de la Becá, al este del país.

    De hecho, el Ministerio de Salud libanés confirmó hace apenas una hora la muerte de tres personas en una ofensiva israelí en la ciudad de Adlún, en el distrito de Sidón, en la también que resultaron otras 21 heridas.

    Ante esto, el Ejército de Líbano instó a los ciudadanos desplazados del sur del país a “abstenerse de regresar” a sus hogares hasta que no entrara en vigor la tregua, prevista para las 00.00 horas de este viernes, según la hora local en Líbano e Israel (17.00 horas del jueves en Chile).

    Las Fuerzas Armadas libanesas pidieron asimismo a los civiles que no se acercaran a aquellas zonas en las que avanzaron las fuerzas israelíes, en alusión al área de Bint Jbeil.

    Esto después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara este miércoles que sus tropas estaban “a punto” de tomar dicha localidad situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, la frontera trazada por la ONU entre ambos países en 2000.

    Edificios destrozados tras los ataques perpetrados por Israel el pasado miércoles en Líbano. Foto: Europa Press.

    Por su parte, Hezbolá pidió “prudencia” a los libaneses desplazados, los que ascienden a más de un millón de personas en todo el país, de acuerdo a cifras dadas a conocer por agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.

    Con la declaración de un alto el fuego, y frente a un enemigo traicionero que está acostumbrado a romper pactos y acuerdos, les pedimos que tengan paciencia y que no se dirijan a las zonas objetivo en el sur, la Becá y los suburbios del sur de Beirut, hasta que el curso de los acontecimientos quede completamente claro”, declaró partido-milicia en un comunicado difundido por la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.

    “Comprendemos vuestro profundo anhelo de regresar a vuestras aldeas y hogares, y apreciamos la paciencia y la firmeza que habéis demostrado ante el mundo entero. Sin embargo, por vuestra seguridad y vuestras valiosas vidas, os pedimos paciencia y perseverancia”, agregó.

    Hezbolá anunció además ataques contra infraestructura del Ejército israelí en Karmiel y en Al Malikiya, ambos en el norte de Israel. Acá resultado heridas al menos tres personas de acuerdo a las informaciones del Magen David Adom (la Estrella de David Roja).

    De la misma forma, bombardearon el cuartel de Al Aliqa, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, y posiciones israelíes en los municipios libaneses de Nahariya, Ras al Naqra, Jiam y Taibe.

    Más sobre:LíbanoIsraelHezboláTreguaAtaquesMundo

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