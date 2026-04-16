SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Le disparó varias veces por la espalda: formalizan a ciudadano venezolano que dio muerte a compatriota en el Puente Recoleta

    El hecho, investigado por la Fiscalía ECOH, se registró el pasado 16 de febrero en la comuna del mismo nombre, emplazada en la zona norte de la capital.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En horas de esta jornada se concretó la formalización de un ciudadano venezolano implicado en la muerte de un hombre de su misma nacionalidad, registrada el pasado 16 de febrero en el Puente Recoleta, en la comuna del mismo nombre emplazada en el sector norte de la capital.

    Al sujeto, conocido como el “cabro chico” en el sector sur de Recoleta, se le imputaron los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de armas, en el marco de una investición del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

    Según la indagatoria, en horas de la noche de la citada fecha, el sujeto se habría acercado a la víctima para obligarla a vender drogas para él. Sin embargo, el afectado se negó a la petición y continuó su camino.

    En ese momento, el “cabro chico” desenfundó un arma y realizó múltiples disparos por la espalda en contra de la víctima, quien falleció en el lugar producto de los impactos de bala, uno de los cuales impactó su cráneo.

    Este hecho activó la concurrencia del ECOH al lugar para liderar la investigación, en la que se logró dilucidar cómo se registró el cvrimen e identificar a su autor.

    Al respecto, el fiscal ECOH Gamal Massú, señaló que “se formalizó al imputado, un ciudadano venezolano, por el delito de homicidio calificado, ya que se estimó que actuó con alevosía al disparar por la espalda a la víctima y, además, por porte ilegal de arma de fuego, la cual fue utilizada para la comisión del delito”.

    Así, se decidió que el imputado se mantenga con la medida cautelar de prisión preventiva, en la que ya se encontraba por otra causa, y se estableció un plazo de investigación de 120 días.

    Más sobre:JudicialECOHRecoletaPuente Recoletavenezolanohomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Gobierno de Santiago firma convenios con municipios asociados en AMUR y ACHM para acompañar a víctimas de delitos violentos

    Carlos Kubick cierra el capítulo de ajustes contables en Clínica Las Condes: “Esperamos que genere un punto de inflexión”

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    Exsenadora Isabel Allende visita Parlamento de Cataluña y su presidente la califica como una “persona excepcional”

    Cámaras fuera de servicio y botones de pánico sin uso: Contraloría advierte irregularidades en uso de recursos en Estación Central y Padre Hurtado

    Lo más leído

    1.
    Así fue el megaoperativo de Steinert y Codina que permitió fiscalizar a más de seis mil personas en la Región Metropolitana

    Así fue el megaoperativo de Steinert y Codina que permitió fiscalizar a más de seis mil personas en la Región Metropolitana

    2.
    “Hay que llenar los huecos”: Fiscalía revela mensajes de bolivianos detenidos por tapar zanja en Colchane

    “Hay que llenar los huecos”: Fiscalía revela mensajes de bolivianos detenidos por tapar zanja en Colchane

    3.
    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    4.
    Rabat va tras los abogados: propone control ético obligatorio e incluye suspensión del título hasta por tres años

    Rabat va tras los abogados: propone control ético obligatorio e incluye suspensión del título hasta por tres años

    5.
    La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

    La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Le disparó varias veces por la espalda: formalizan a ciudadano venezolano que dio muerte a compatriota en el Puente Recoleta
    Chile

    Le disparó varias veces por la espalda: formalizan a ciudadano venezolano que dio muerte a compatriota en el Puente Recoleta

    Gobierno de Santiago firma convenios con municipios asociados en AMUR y ACHM para acompañar a víctimas de delitos violentos

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Carlos Kubick cierra el capítulo de ajustes contables en Clínica Las Condes: “Esperamos que genere un punto de inflexión”
    Negocios

    Carlos Kubick cierra el capítulo de ajustes contables en Clínica Las Condes: “Esperamos que genere un punto de inflexión”

    Netflix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída

    Ministra Ximena Rincón por ley miscelánea: “Los proyectos son perfectibles para ser cada vez mejores”

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17
    El Deportivo

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    El lamento de Pellegrini tras el bochorno del Betis: “Ha sido una noche muy dura, entiendo el fastidio de la gente”

    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano
    Mundo

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde