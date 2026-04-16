Le disparó varias veces por la espalda: formalizan a ciudadano venezolano que dio muerte a compatriota en el Puente Recoleta

En horas de esta jornada se concretó la formalización de un ciudadano venezolano implicado en la muerte de un hombre de su misma nacionalidad, registrada el pasado 16 de febrero en el Puente Recoleta, en la comuna del mismo nombre emplazada en el sector norte de la capital.

Al sujeto, conocido como el “cabro chico” en el sector sur de Recoleta, se le imputaron los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de armas, en el marco de una investición del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Según la indagatoria, en horas de la noche de la citada fecha, el sujeto se habría acercado a la víctima para obligarla a vender drogas para él. Sin embargo, el afectado se negó a la petición y continuó su camino.

En ese momento, el “cabro chico” desenfundó un arma y realizó múltiples disparos por la espalda en contra de la víctima , quien falleció en el lugar producto de los impactos de bala, uno de los cuales impactó su cráneo.

Este hecho activó la concurrencia del ECOH al lugar para liderar la investigación, en la que se logró dilucidar cómo se registró el cvrimen e identificar a su autor.

Al respecto, el fiscal ECOH Gamal Massú, señaló que “se formalizó al imputado, un ciudadano venezolano, por el delito de homicidio calificado, ya que se estimó que actuó con alevosía al disparar por la espalda a la víctima y, además, por porte ilegal de arma de fuego, la cual fue utilizada para la comisión del delito”.

Así, se decidió que el imputado se mantenga con la medida cautelar de prisión preventiva, en la que ya se encontraba por otra causa, y se estableció un plazo de investigación de 120 días.